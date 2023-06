Nie żyje znany muzyk. "To niezwykle tragiczne i nagłe odejście"

Piosenkarz, autor tekstów i aktor Jean-Louis Murat zmarł w wieku 71 lat. Jego menadżer przekazał smutną informację w czwartek 25 maja. Francuska agencja France Inter podała przyczyny śmierci muzyka, który ma na swoim koncie piosenki takie jak "Regrets" czy "Mustango".

Świat muzyki pogrążył się w żałobie. Jean-Louis Murat zmarł w wieku 71 lat. Jego menadżer przekazał smutną wiadomość France Inter. Według Libération i L'Equipe piosenkarz zmarł z powodu zatoru płucnego spowodowanego zapaleniem żył.

Jean-Louis Bergheaud, bo tak brzmiało jego prawdziwe nazwisko, był piosenkarzem i autorem tekstów, który poszedł pod prąd sławy. Wieczny outsider z niezrównanym piórem, miał na swoim konice kilka prawdziwych hitów. P

Pochodzący z Owernii artysta pozostawił po sobie trójkę dzieci, w tym dwójkę Justine (ur. w 2004 r.) i Gasparda (ur. w maju 2007 r.), z małżeństwa z byłą żoną Laure.

"Z ogromnym smutkiem informujemy, że dzisiaj odszedł artysta, autor, kompozytor, wykonawca Jean-Louis Murat. To niezwykle tragiczne i nagłe odejście pozostawia ogromną pustkę we francuskim krajobrazie muzycznym. Jean-Louis Murat był wyjątkowym artystą. Z wyjątkowym dorobkiem.

Jean-Louis Murat był jednym z największych francuskich poetów swojego pokolenia. Miał 71 lat. Wszystkie nasze myśli towarzyszą jego rodzinie i bliskim, łączymy się z nimi w bólu" – takie wzruszające słowa pożegnania pojawiły się na oficjalnym, facebookowym profilu artysty.

Jean-Louis Bergheaud urodził się 28 stycznia 1952 roku we Francji. Jego ojciec był stolarzem, a matka krawcową. Na pierwszy rzut oka nic nie zapowiadało, że zajmie się muzyką, poza tym, że jego ojciec był muzykiem amatorem i członkiem miejskiej orkiestry dętej. Jego rodzice rozwiedli się, a on spędził większość czasu na farmie dziadków w Murat-le-Quaire, wiosce w Owernii, która później stała się inspiracją dla jego pseudonimu scenicznego.

Artysta w swojej twórczości łączył elementy folk-rocka, popu i muzyki alternatywnej, tworząc unikalne brzmienie. Jego kariera nabrała tempa w latach 80., kiedy to wydał kilka albumów, które przyniosły mu większą rozpoznawalność. Wiele utworów Murata stało się przebojami w radiu, a on sam zyskał status ikony francuskiej muzyki alternatywnej.

Piosenki takie jak "Regrets", "Le lien défait" czy "Colin-Maillard" stały się klasycznymi utworami w jego dorobku. Jego późniejsze albumy były przesiąknięte osobistymi tekstami o miłości, tęsknocie i spojrzeniu na świat. Zdolność Murata do tworzenia pięknych, refleksyjnych melodii i złożonych tekstów przyciągnęła uwagę zarówno krytyków, jak i słuchaczy. Artysta zdobył wiele nagród i wyróżnień, w tym prestiżową nagrodę Victoires de la Musique za najlepszy album roku.

Jednym z charakterystycznych elementów twórczości Murata jest również jego zamiłowanie do poezji i literatury. Wiele jego tekstów jest nasyconych obrazowymi opisami i głębokimi metaforami. Kochał naturę. To ona go inspirowała. Żył w zgodzie z filozofią buddyzmu.