Braun przerwał wykład na temat Holocaustu. Bosak komentuje zachowanie kolegi

Grzegorz Braun w agresywny sposób przerwał wykład wykład na temat Holocustu, który miał wygłosić na Niemieckim Instytucie Historycznym prof. Jan Grabowski. Zachowanie posła Konfederacji obiło się w mediach szerokim echem, do sytuacji odniósł się również Krzysztof Bosak

Braun przerwał wykład, Bosak komentuje Jakub Kaminski/East News

Braun przerwał wykład na temat Holocaustu, Krzysztof Bosak komentuje

Jak przyznał w rozmowie z Interią Krzysztof Bosak, przychyla się do zdania Grzegorza Brauna, który zarzuca profesorowi Janowi Grabowskiemu powielanie kłamstw na temat uczestnictwa Polaków w zagładzie Żydów.

– Kłamstwa prof. Grabowskiego demaskował, jako jeden z bardzo niewielu urzędników państwowych, były prezydencki minister Jakub Kumoch. W czasie kiedy był jeszcze ambasadorem w Szwajcarii, robił to zupełnie spontanicznie, bo takiego obowiązku nie miał – mówił poseł Konfederacji.

– Kiedy ta sprawa pojawiła się w 2018 roku, to wielokrotnie apelowałem do IPN, żeby napisali jasne oświadczenie w tej sprawie. Przyszło im to z wyjątkową trudnością i chyba uważają, że sprawę mają z głowy. A prof. Grabowski, również za pieniądze polskich instytucji, wciąż uprawia swoją propagandę, która jest zbieżna z interesami niemieckimi i absolutnie antypolska – dodał.

Bosak stwierdził również, że polskie instytucje podejmują zbyt słabe wysiłki, by walczyć narracją historyczną przedstawianą przez prof. Grabowskiego.

– Na kłamstwa prof. Jana Grabowskiego, który upowszechnia w międzynarodowych mediach informacje, że Polacy wymordowali setki tysięcy Żydów zbiegłych z gett, powinny bardziej zdecydowanie reagować polskie służby państwowe – przekazał dziennikarzom Interii Krzysztof Bosak.

Na pytanie, czy popiera zachowanie Grzegorza Brauna, który siłą przerwał wykład w NIH odpowiedział "Nie komentuję". Możemy jednak wnioskować, że młody polityk akceptuje taki sposób działania, gdyż na koniec wywiadu stwierdził, że "to słaba sytuacja, że ciężar powstrzymywania takich kłamstw spoczywa na pojedynczych obywatelach czy posłach. Od tego jest IPN".

W ten sposób Bosak dał opinii publicznej do zrozumienia, że na Grzegorzu Brunie ciążył obowiązek "walki z kłamstwami"

Grzegorz Braun przerywa wykład w Niemieckim Instytucie Historycznym

30 maja w Niemieckim Instytucie Historycznym w Warszawie profesor Jan Grabowski miał wygłosić wykład, którego temat brzmiał "Polski (narastający) problem z historią Holokaustu".

Do wykładu jednak nie doszło, ponieważ tuż po wejściu na mównicę profesora Jana Grabowskiego poseł Konfederacji podszedł do mównicy i wyrwał historykowi mikrofon. – Dość tego – wykrzyknął, po czym uderzył mikrofonem o mównicę. Następnie podszedł do stojącego obok głośnika i próbował wyrwać kable. Ostatecznie przewrócił sprzęt na ziemię. Zanim Braun został wyprowadzony przez ochronę, zdążył jeszcze wykrzyczeć kilka zdań do zgromadzonych w auli studentów. – Nie ma zgody na obrażanie Polaków. Przerywam wykład, to jest Polska, nie będziemy pod niemieckim butem – skwitował.

Co ciekawe, kilka tygodni wcześniej Grzegorz Braun zaprosił do Sejmu młodych radykałów z... Alternatywa dla Niemiec (AfD), którym podczas zebrań zdarza się np. słuchać piosenki z następującym refrenem "Danzig, Breslau und Stettin - sind deutsche Städte wie Berlin" (pol. Gdańsk, Wrocław i Szczecin to miasta niemieckie jak Berlin").