W Wołominie w pobliżu ul. Kościelnej znaleziono ciało mężczyzny. Na miejscu prowadzone były prace policji pod nadzorem prokuratora. Wciąż brak szczegółowych informacji na ten temat. Mówi się, że zwłoki mężczyzny zostały znalezione w czwartek przed godziną 5:00 rano.

Zastanawiająca śmierć w Wołominie. Policja nie podaje szczegółów Fot. Damian Klamka/East News

Zwłoki mężczyzny znaleziono w Wołominie

Rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Wołominie potwierdziła w rozmowie z Onetem, że znaleziono ciało mężczyzny w pobliżu ulicy Kościelnej. Jasne jest także, że na miejscu pracowali mundurowi pod nadzorem prokuratora.

Fakt podał natomiast za rzeczniczką Komendy Powiatowej Policji w Wołominie asp. Moniką Kaczyńską, że zgłoszenie o odnalezionych zwłokach dotarło do policji przed godziną 5:00 rano. Leżały one w okolicach numeru 68, tuż za znajdującym się tam strzeżonym parkingiem. Lokalny serwis Wwl112.pl twierdzi natomiast, że dotarł do informacji zgodnie z którymi zmarły jest ofiarą zabójstwa. "Według wstępnych ustaleń na miejscu libacji alkoholowej doszło do kłótni. W pewnym momencie młody mężczyzna wyciągnął nóż i ugodził 63 – latka w okolice gardła. Ofiara zmarła na miejscu" – podał portal. Nie jest to jednak oficjalna wersja wydarzeń. Policja i prokuratura aktualnie nie udziela szczegółowych informacji na ten temat.