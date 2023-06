Tak Kowalczyk spędziła Dzień Dziecka z synem. W tle poruszająca piosenka

Justyna Kowalczyk kilka dni temu pożegnała swojego ukochanego męża. Kacper Tekieli był też ojcem jej synka. Dziś na instagramowym profilu biegaczka narciarska pokazała, jak spędza czas z małym Hugonem. W tle wybrzmiewa przebój Louisa Armstronga.

Fot. Instagram/@justynakowalczyk // Fot. Damian Klamka / East News

Justyna Kowalczyk jeszcze w maju 2023 roku pochowała męża. Kacper Tekieli zginął podczas wspinaczki w Szwajcarii. Sportsmenka wspomniała ostatnio, że razem z wybrankiem nie unikała tematu śmierci. Była żoną alpinisty – i jak sama przyznała – miała świadomość pewnych zagrożeń.

Kowalczyk dodała nowe nagranie w Dzień Dziecka

Teraz mimo żałoby w sercu, chce być silna dla synka i... pokazywać mu świat. Jej najnowsza relacja na InstaStory jest tego świetnym dowodem. W Dzień Dziecka Justyna zabrała małego Hugona na przejażdżkę rowerem.

Na nagraniu widać góry, a za podkład muzyczny posłużył hit Louisa Armstronga "What a Wonderful World"."Widzę zieleń drzew. I czerwone róże. Widzę, jak kwitną, dla mnie i dla ciebie. I myślę sobie, jaki piękny jest świat" – słychać w tle.

Warto wspomnieć, że Kowalczyk razem z mężem i synkiem prowadzili bardzo aktywny tryb życia – jeździli na rowerach, wspinali się, biegali na nartach. Justyna stara się kontynuować tę tradycję.

Śmierć Tekielego i przejmująca przemowa Kowalczyk na pogrzebie

Informacja o śmierci Kacpra Tekielego wstrząsnęła całą Polską. W połowie maja sportowiec wybrał się na górską wspinaczkę w Szwajcarskich Alpach. Niestety, podczas zejścia na północną stronę góry Jungfrau, porwała go lawina. Kolejnego dnia rano znaleziono jego ciało.

Pogrzeb odbył się 30 maja w Gdańsku. Przy urnie z prochami stał kopczyk z kamieni charakterystyczny dla miłośników gór i wspinaczy. Takie piramidy pozostawione na górskich szlakach wskazują miejsce śmierci wędrowców, którzy zginęli.

Na cmentarzu w czasie pochówku wybrzmiała piosenka Krystyny Prońko - "Jesteś lekiem na całe zło".

Na tabliczce pogrzebowej z imieniem i nazwiskiem oraz datami urodzin i śmierci można było zauważyć dopisek: "Był najcudowniejszy". To słowa, które zaraz po śmierci męża opublikowała w sieci Kowalczyk.

Żona Tekielego wygłosiła przemowę. Podkreśliła, że jej ukochany brał z życia garściami. – Jeszcze kilka dni przed przyszedł do domu spełniony. Nawet gdy robił wszystkie karkołomne rzeczy, to cele musiały być spełnione – powiedziała, potem zaznaczając, że chce zwrócić się do obecnych na pogrzebie, a nie do męża. – Byłam żoną alpinisty. Nie unikaliśmy trudnych rozmów, żadne z nas nie uciekało od śmierci. Byliśmy świadomi, co może się wydarzyć. Chciał wejść na wszystkie czterotysięczniki przed 'czterdziestką'. Jestem szczęściarą, że mogłam mu towarzyszyć w tym wszystkim i być obok niego. Miałam czas się z nim pożegnać. Ma wspaniałych przyjaciół. Nigdy nie zapomnę, jak rzuciliście wszystko i pojechaliście szukać mojego męża – oznajmiła. – Wiem, że Kacper dla was zrobiłby to samo. Będziemy żyć, tak jak nauczył nas Kacper. Będziemy jeździć i zdobywać świat. Hugo miał cudownego tatę – podsumowała.

Jeszcze przed pogrzebem żona alpinisty zaapelowała do żałobników, by pieniądze przeznaczone na zakup wieńców czy kwiatów przekazali na schronisko dla zwierząt. TVN24 ustalił, że zebrano ponad 20 tys. złotych.