Kacper Tekieli nie żyje. Mąż Justyny Kowalczyk zginął w lawinie

Nie żyje Kacper Tekieli, czołowy polski wspinacz, a prywatnie mąż polskiej biegaczki narciarskiej Justyny Kowalczyk. Tekieli zginął w górach w Szwajcarii, gdzie miał przebywać ze swoją rodziną: żoną oraz synem Hugo. – Zginął w lawinie, w czwartek odnaleziono jego ciało – powiedział Eurosportowi Jerzy Natkański, dyrektor Fundacji Wspierania Alpinizmu Polskiego im. Jerzego Kukuczki.

W szwajcarskich Alpach zginął Kacper Tekieli, mąż Justyny Kowalczyk Fot. Albin Marciniak/East News

Doniesienia o tym, że w szwajcarskich Alpach doszło do tragedii, pojawiły się w czwartek przed południem. Informację o tym, że Kacper Tekieli nie żyje, potwierdził w rozmowie z serwisem eurosport.pl Jerzy Natkański, dyrektor Fundacji Wspierania Alpinizmu Polskiego im. Jerzego Kukuczki.

– Zginął w lawinie, w czwartek odnaleziono jego ciało – powiedział Natkański.

Kacper Tekieli był utalentowanym wspinaczem

Kacper Tekieli urodził się 23 listopada 1984 roku w Gdańsku. Z wykształcenia był filozofem, lecz z zamiłowania i zawodu wspinaczem. Na swoim koncie miał wiele imponujących przejść w Tatrach, Alpach, a także na Alasce. Był dyplomowanym instruktorem Polskiego Związku Alpinizmu (PZA). W Tatrach przeszedł ponad 100 dróg wspinaczkowych. Wiele z nich pokonał samotnie. W latach 2010-2015 był uczestnikiem programu Polski Himalaizm Zimowy (PZH). Na Elbrusa (najwyższy szczyt Kaukazu, 5642 m n.p.m.) wspiął się w niecałe 5 godzin. W 2020 roku zdobył wszystkie szczyty Wielkiej Korony Tatr w 37 godzin i 28 minut. Poprzedni rekord poprawił o 11 godzin. Był jednym z kandydatów do nagrody Piolet d’Or – jednego z najbardziej prestiżowych wyróżnień alpinistycznych na świecie.

Podczas wyprawy na Broad Peak uratował kolegę

Latem 2018 roku Kacper Tekieli brał udział w wyprawie mającej na celu wytyczenie nowej drogi na Broad Peak. Jego partner w trakcie wspinaczki doznał urazu nogi i nie był w stanie kontynuować wspinaczki. Tekieli nie opuścił go, lecz zjechał z nim do podstawy ściany, a następnie zaniósł do bazy. Pomógł mu wtedy przebywający w okolicy Andrzej Bargiel i weteran polskiego himalaizmu Janusz Gołąb. Dzięki nim Stando Vrba przeżył.

"Czterogodzinna przeprawa przez lodowiec, w środku nocy, ze Standą na ramionach, zainicjowana przez ludzi, którzy poświęcili w tym celu własne interesy, była dla nas wielkim świętem Przyjaźni, Partnerstwa i Koleżeństwa. Dziękujemy Wam kochani" – napisał później na swoim Facebooku Tekieli.

Mniej szczęścia miał Łukasz Chrzanowski, który zginął w 2016 roku. Himalaista odpadł od ściany w trakcie próby wejścia na Shivling i doznał poważnych obrażeń. Tekieli go reanimował. Niestety nie udało mu się przywrócić funkcji życiowych kolegi.

Kacper Tekieli i Justyna Kowalczyk

Utytułowana polska biegaczka narciarska Justyna Kowalczyk poznała Kacpra na kursie skałkowym. Jako instruktor PZA uczył ją osadzania asekuracji, wykonywania operacji sprzętowych i zjazdów na linie. Druga randka pary odbyła się we włoskich Dolomitach. Kacper zabrał Justynę na wspinaczkę po Tre Cime di Lavaredo, jednej z najbardziej rozpoznawalnych formacji tamtego regionu. Od tamtej pory Justyna Kowalczyk zapałała miłością do wspinaczki i rozpoczęła intensywne treningi. W sieci coraz częściej zaczęły pojawiać się zdjęcia ukazujące wspólne wędrówki z ukochanym. Justyna Kowalczyk i Kacper Tekieli wspinali się razem na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, w Tatrach i Alpach.

W 2019 roku Kacper oświadczył się Justynie, a ona przyjęła jego propozycję. Początkowo ślub miał się odbyć w maju 2020 roku, ale pandemia pokrzyżowała plany zakochanych. Ostatecznie wzięli ślub cywilny 24 września 2020 roku, a Justyna do swojego nazwiska dołączyła nazwisko męża, zostając Justyną Kowalczyk-Tekieli. Niecały rok później, 2 września 2021 roku na świat przyszedł ich syn o imieniu Hugo.