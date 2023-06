Szokujące grafiki Damięckiej na Dzień Dziecka. Wywołały gęsią skórę u internautów

Joanna Stawczyk

G rafiki Matyldy Damięckiej zawsze budzą dużo emocji i prowokują do refleksji. Nie inaczej było w przypadku nowej serii prac, którą artystka wrzuciła z 1 czerwca z okazji Dnia Dziecka. To gorzkie nawiązanie do aktualnych wydarzeń ze wskazaniem na najmłodszych. Internauci są poruszeni tym, co pokazała im twórczyni "obrazkowych" komentarzy.