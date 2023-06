Orbán: Powinniśmy zrobić wszystko, by doszło do zawieszenia broni w Ukrainie

Maciej Karcz

V iktor Orbán podczas audycji w radiu Kossuth stwierdził, że "między Ukrainą a Rosją powinno jak najszybciej dojść do zawieszenia broni". Zdaniem premiera Węgier "trzeba zrobić wszystko, by doszło do negocjacji".