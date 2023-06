"Dwa razy próbowałem skręcać sznur". Poruszające słowa Szpilki

Artur Szpilka wyznał, że dwa razy próbował popełnić samobójstwo. W rozmowie z jednym z portali bokser i zawodnik mieszanych sztuk walki podzielił się także szczerym wyznaniem o swojej przeszłości.

Artur Szpilka Fot. Andrzej Iwanczuk/REPORTER

W wywiadzie dla redakcji sportowej Wirtualnej Polski Artur Szpilka wyznał, że zawsze dziwił się ludziom, którzy wyjeżdżali z Wieliczki (bokser tam się urodził – red.) w celu robienia kariery. – Teraz nie mogę zrozumieć tych, którzy zostają – stwierdził.

Dziennikarz zapytał go zatem, czy zmienił myślenie. – W dzieciństwie spotkała mnie ogromna tragedia. Mój tata był alkoholikiem i powiesił się, gdy miałem trzy lata. Ile to razy darłem się do ojca, patrząc w niebo: "Jak mogłeś mi to zrobić?! Miałeś być tu, ze mną!". Nie mogłem mu tego darować – mówił.

Szpilka wyznał, że chciał popełnić samobójstwo

I dalej tłumaczył: – A po wielu latach sam chciałem ze sobą skończyć w identyczny sposób. I to mając u boku kochającą kobietę, przyjaciół, pieski, dom, pieniądze. Wszystko.

Dopytany, kiedy to było, powiedział, że po przegranej walce z Łukaszem Różańskim (maj 2021 roku – red.).

Bokser zdecydował się też na bardzo osobiste wyznanie. – Oprócz samej porażki w ringu doszły też inne kwestie, które jeszcze mocniej mnie podłamały. Wpadłem w głęboką dziurę do tego stopnia, że dwa razy próbowałem skręcać sznur, by się powiesić. Wiem, jak to brzmi, ale tak było. Nie mogłem uwolnić się od myśli, że tata też tak kiedyś zrobił. Straszne siedziało mi to w głowie – powiedział.

Opowiedział też, co wtedy czuł. – Z boku wiele się może ludziom wydawać. O, ten ma drogie auto, tamten super chałupę. Ja codziennie zasuwam na to wszystko bardzo ciężko: wylewam hektolitry potu na treningach, doznaję kontuzji, walczę ze zdrowiem. Ale najtrudniejsza jest walka z samym sobą i niesamowitą presją dookoła – wskazał.

W sobotę Szpilka zmierzy się z Pudzianowskim

W tę sobotę o godz. 19:00 rozpocznie się gala XTB KSW Colosseum 2, na której zmierzą się Artur Szpilka i Mariusz Pudzianowski. W Polsce będzie można walkę oglądać tylko na Viaplay. Podczas gali wystąpią też m.in. Mamed Chalidow (weźmie udział w walce wieczoru – red) czy Michał Materla.

W piątek odbyło się już ważenie zawodników.

