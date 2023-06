12 lat temu wyszła z domu i ślad po niej zaginął. Policja wznowiła poszukiwania Sabiny Konradt

31 maja policja ponownie przeszukała kilka obszarów na terenie gminy Wiązów. Poszukiwania mają związek z zaginięciem sprzed blisko 12 lat. 25-letnia wówczas Sabina Konradt wyszła z domu i ślad po niej zaginął. W ustaleniu jej miejsca pobytu lub ewentualnym znalezieniu ciała może pomóc rozwój narzędzi i metod kryminalistycznych.

Zaginięcie Sabiny Konradt. Policja wznowiła poszukiwania 25-latki z Wiązowa Fot. KPP Strzelin

Policjanci kolejny raz próbują ustalić, co stało się z zaginioną w 2011 roku 25-latką z Wiązowa – podaje TVN24. Dziewczyna wyszła z domu 1 sierpnia 2011 roku około godziny 16:00. Od tego momentu nikt jej już nie widział.

– Rejon ten był już dokładnie przeszukiwany jeszcze w 2011 roku tuż po otrzymaniu zgłoszenia o zaginięciu kobiety. Jednak tym razem początkowy etap poszukiwań koncentrował się na lądzie, następnie gruntownej kontroli został poddany dolny odcinek rzeki Oława – relacjonuje aspirant Łukasz Porębski, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji z Strzelinie.

Policjant dodaje, że choć od zaginięcia kobiety minęła ponad dekada, w dalszym ciągu jest uznana za zaginioną i nadal jest poszukiwana.

Powrót do spraw sprzed lat nie jest niczym nowym w przypadku poszukiwań osób zaginionych. Metody kryminalistyczne i technika idą bowiem do przodu, dzięki czemu policjanci mają szansę natrafić na tropy, które są w stanie doprowadzić ich do finału.

Taka sytuacja miała miejsce w przypadku sprawy Tomasza Komendy, który został skazany niesłusznie na 25 lat więzienia. Dzięki przeanalizowaniu sprawy i użyciu nowszych technik udało się doprowadzić do udowodnienia niewinności mężczyzny.

Co się stało z Sabiną Konradt z Wiązowa?

Jak przypominają mundurowi, dziewczyna miała w momencie zaginięcia 170 centymetrów wzrostu, szczupłą sylwetkę, proste, farbowane włosy do ramion w kolorze ciemnego blondu, okrągłą twarz, małe, przylegające uszy i mały nos. Znakiem charakterystycznym była blizna po oparzeniu na barku i prawym przedramieniu.

W dniu zaginięcia była ubrana w granatowe jeansy, czerwoną bluzę, różowy polar i pomarańczowe, sportowe buty. Wyszła z domu 1 sierpnia 2011 roku, po czym przepadła bez wieści.

Osoby mogące mieć informacje na temat miejsca pobytu kobiety lub inne informacje, które mogą pomóc w ustaleniu nowych faktów w sprawie jej zaginięcia, proszone są o kontakt ze strzelińską policją.

Informacje przyjmuje Wydział Kryminalny Komendy Powiatowej Policji w Strzelinie. Tel. 47 87 232 17, 47 87 232 00 i 47 87 232 22. O sprawie można też powiadomić najbliższą jednostkę policji.