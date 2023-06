Jack Sparrow jednak powróci? Disney mówi, co dalej z Johnnym Deppem

Zuzanna Tomaszewicz

O możliwym powrocie Johnny'ego Deppa do filmowej serii "Piraci z Karaibów" mówi się coraz częściej. Fani gwiazdora, który niedawno wrócił do łask Hollywoodu, marzą, by zobaczyć go ponownie w roli Jacka Sparrowa. Prezes Disneya komentuje możliwą współpracę z aktorem.