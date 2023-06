W 1984 roku, pewna szwajcarska para wyruszyła w podróż, która po latach okazała się być ze wszech miar rekordowa. Dwuletnia wówczas Toyota Land Cruiser należąca do Emila i Liliany Schmid odwiedziła 186 krajów, a w ciągu kilkunastu lat samochód dzielnie pokonał ponad 740 000 km po drogach i bezdrożach całego świata. To tylko jeden z wielu przykładów, bo rekordów na koncie legendarnej, terenowej Toyoty jest znacznie więcej. Świadectwa niezłomności i dowodu na wyjątkowość Land Cruisera nie trzeba jednak szukać w historycznych zapiskach i Księdze rekordów Guinnessa. To wciąż popularny, chętnie wybierany model, który w odróżnieniu od współczesnych SUV-ów dopiero poza asfaltem pokazuje pełnię swoich możliwości. Co sprawia, że Toyota Land Cruiser to jeden z najlepszych samochodów terenowych na świecie?





Toyota Land Cruiser - dlaczego ten model jest uważany za jeden z najlepszych samochodów terenowych?

Artykuł PR-owy firmy Toyota

