Niepokojące prognozy na Boże Ciało i długi weekend. Czeka nas załamanie pogody

Wszyscy chcą znać pogodę na dzień wolny, czyli Boże Ciało, które przypada 8 czerwca. Pogoda jednak postanowiła zrobić nam psikusa. Możliwe będą burze z piorunami i gradem.

Pogoda na Boże Ciało. 8 czerwca mogą pojawić się burze i nie tylko Fot. WXCHARTS

Pogoda na Boże Ciało

W czwartek wypada święto Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, co oznacza, że ulicami Polski przejdą procesje, w których wezmą udział wierni. Wielu z nas weźmie sobie też wolny piątek, by sprawić sobie kolejny długi weekend. Niestety, oczekiwana słoneczna pogoda może pozostać w sferze wyobrażeń.

Jaka będzie pogoda na Boże Ciało? Z prognozy przygotowanej przez IMGW wynika, że już od wtorku 6 czerwca trzeba liczyć się ze zmianami zmierzającymi do ochłodzenia i załamania pogody. We wtorek na południu pojawią się chmury z przelotnymi opadami deszczu.

W środę zmiany będą postępować, a obszarów z pogodą słoneczną będzie coraz mniej. W czwartek, czyli w Boże Ciało, dobrą pogodą będą mogli cieszyć się już tylko mieszkańcy północnej Polski. Reszta kraju będzie musiała pogodzić się z opadami deszczu.

Poza tym w centrum oraz na południu mogą się też pojawić burze z intensywnym deszczem, lokalnie nawet gradem. Jaka będzie temperatura? Na szczęście dość letnia. Termometry pokażą od 25°C do 27°C.

Najchłodniej będzie na południu, gdzie temperatura nie przekroczy 20°C. Będzie wiało z kierunków wschodnich i północnych. W trakcie burz wiatr w porywach może osiągać prędkość do 60-65 km/h.

Co jednak po Bożym Ciele? W piątek 9 czerwca podobnie, jak w Boże Ciało, głównie na południu kraju, pojawią się burze, deszcze i grad. Pod koniec tygodnia będzie jednak ciepło – w wielu miejscach nawet do 27°C, z tradycyjnie najchłodniejszym wybrzeżem, gdzie termometry pokażą od 16°C do 20°C. Jaka będzie pogoda w sobotę i niedzielę? Zdecydowanie będzie pochmurnie. Wyjątkiem będą tereny na południowym wschodzie oraz na północnym zachodzie, gdzie spodziewane są rozpogodzenia lub większe przejaśnienia.

Burze pojawią się na północy, w centrum i na południu. Będzie im towarzyszył ulewny deszcz, grad i porywisty grad. Poza tym będzie stosunkowo ciepło: od 17°C nad morzem po około 22°C w strefach opadów. Najcieplej będzie na południu, gdzie możliwe będzie nawet 27°C.

Prognoza na lato 2023

Jak już pisaliśmy w naTemat, meteorolodzy wskazują, że druga połowa czerwca przyniesie nam więcej upalnych i pochmurnych dni. Niekiedy temperatura powietrza dochodzić będzie do 30 stopni Celsjusza.

Koniec czerwca zapowiada się burzowo. Natomiast dobrą informacją, wynikającą z najnowszych prognoz pogody jest to, że pożegnaliśmy się z przymrozkami i powoli wchodzimy w sezon letni. Pierwszy miesiąc wakacji, podobnie jak czerwiec, będzie nas rozpieszczać wysoką temperaturą. W lipcu powinniśmy spodziewać się więcej słonecznych dni. Według aktualnych prognoz w ciągu całego miesiąca raptem sześć dni zapowiadanych jest jako deszczowe, z czego większości z nich będą towarzyszyć burze. Inaczej ma wyglądać sytuacja w sierpniu. Z powodu nadciągającego niżu meteorolodzy prognozują, że to właśnie w drugim miesiącu wakacji powinno pojawić się więcej opadów, jednak nie wpłynie to na zmniejszenie się temperatury. Najnowsze dane pokazują, że średnia temperatura powietrza w sierpniu będzie wyższa o 2 stopnie Celsjusza.

Ponadto to właśnie sierpień zaserwuje nam najwięcej upalnych dni, podczas których na termometrach zobaczymy ponad 30 stopni. Pogoda w drugiej połowie wakacji zapowiada się więc tropikalnie, łącznie z intensywnymi burzami i opadami.