Wymowny wpis Donalda Tuska. Pokazał nowy film z marszu 4 czerwca

Natalia Kamińska

W niedzielę przez Warszawę przeszedł marsz 4 czerwca. Donald Tusk podsumował go już kilka razy, ale w poniedziałek wieczorem zrobił to po raz kolejny. Skupił się tym razem na pokazaniu, jak liczna to była manifestacja.