Zmartwiona Doda mówi o Pachucie: "Nie mamy kontaktu i długo mieć nie będziemy"

Doda przeżywa trudny czas w swoim życiu. Podczas prób do festiwalu w Opolu została potraktowana przez reżysera bez szacunku. Teraz wspomina, że w dodatku jej ukochany Dariusz Pachut jest na niebezpiecznej wyprawie. – Nie mamy kontaktu i długo mieć nie będziemy – wyznaje.

Doda przeżywa trudny czas. Fot. VIPHOTO/EAST NEWS

Przygotowania Doroty "Dody" Rabczewskiej do opolskiego festiwalu przebiegają w nie najlepszej aurze. 5 czerwca piosenkarka - cała zapłakana - zwierzyła się fanom, że została zwyzywana przez reżysera.

– Od początku negatywnie nastawiony. Mówi do mnie: Wypier*alaj. Odpie*dol się, rób sobie sama festiwal. (...) Ja tego nie przeżyję. Nie mogę w takich warunkach pracować – mówiła rozedrgana.

W dodatku Rabczewska martwi się o Pachuta

Nie była to jednak ostatnia smutna relacja na Instagramie Dody. Potem opublikowała też wideo, na którym po raz ostatni przytula swojego partnera i wyznaje, że jeszcze długo się nie zobaczą.

"Dziś zjeżdżasz z najwyższego wodospadu świata, gdzieś w dżungli na końcu świata. Nie mamy kontaktu i długo mieć nie będziemy. Zdobądź go cały i zdrowy" – napisała.

O wyprawie, na której jest Dariusz Pachut Doda mówiła po tragicznej śmierci męża Justyny Kowalczyk.

– Jest mi tak smutno. Mój partner jest ze środowiska wspinaczkowego i ja też żyję tym, co się w tym środowisku dzieje i jego smutkami. Okazało się, że mąż Justyny Kowalczyk zmarł tragicznie w Szwajcarii. A mój chłopak z kolei 1 czerwca wylatuje w bardzo niebezpieczną podróż. Będzie zdobywał najwyższe wodospady świata, których Polacy jeszcze nie zdobyli – wyznała dla "Faktu"

– To jest koszmar dla mnie. W tej sytuacji nie powiem, żeby mi to dodawało otuchy czy żebym się z tego cieszyła. Szczerze mówiąc, jestem przerażona. Kiedy ja będę występowała w Opolu, on będzie zdobywał jeden z wodospadów w Peru – kontynuowała.

Co dalej z występem Dody w Opolu?

Rabczewska po nieprzespanej nocy znów odezwała się do fanów. Podziękowała im za wsparcie i słowa otuchy.

– Dostałam mnóstwo wiadomości też od moich znajomych z branży, od całej ekipy zawodowców z innych telewizji, ale też z TVP i to może wydawać się dla kogoś szokujące, ale naprawdę nie wszyscy, mimo że pracują w tej samej telewizji, aprobują takie zachowanie (reżysera - przyp. red.) tylko wręcz przeciwnie – podkreśliła.

Pani dyrektor TVP zaskakująco szybko zareagowała i jej dezaprobata była bardzo konkretna. Mam zmienioną teraz osobę, która się ze mną kontaktuje, sprawuje opiekę nad całym moim show, który jest naprawdę wspaniałe. Pani reżyser nowa jest super, współpracowałyśmy razem już. Doda Instagram

– No nie jest to łatwa sytuacja, bo jesteśmy kilka dni przed festiwalem. Takie zmiany zawsze są dekoncentrujące i rozbijające, ale uważam, że najważniejszy jest komfort pracy, spokój ekipy i mój – dodała.

W podsumowaniu zaznaczyła, że "nic nie jest ważniejsze od godności", a ona przez tę całą sytuację, była o krok od zrezygnowała z udziału w wydarzeniu. – Zrezygnowałabym z festiwalu w Opolu, gdyby nie stanowcza reakcja pani dyrektor i pewne zmiany, które zaszły. Nic nie jest ważniejsze od godności i szacunku do samego siebie – zaznaczyła.