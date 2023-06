4 czerwca 2023 był dniem wielu akcji. Tak święto polskiej wolności uczcili mieszkańcy Ursusa

4 czerwca 2023 roku upłynął pod znakiem głośnego Marszu 4 czerwca w Warszawie, który cieszył się ogromną frekwencją. Tego dnia, w którym obchodziliśmy kolejną rocznicę pierwszych częściowo wolnych wyborów w powojennej Polsce, odbyło się też wiele lokalnych akcji upamiętniających to ważne wydarzenie. Jedną z nich był chociażby Bieg Wolności w Ursusie zorganizowany przez władze tej warszawskiej dzielnicy.

Tegoroczny Bieg Wolności w Ursusie był już piątą edycją wydarzenia przypominającego o pierwszych w powojennej historii Polski częściowo wolnych wyborach do Sejmu i Senatu RP, jakie przeprowadzono w czerwcu 1989 roku. Impreza o historyczno-sportowym charakterze rozpoczęła się 4 czerwca 2023 o godzinie 10:00 z pl. Czerwca 1976 roku nr 1, gdzie mieści się Urząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.

– Jubileuszowa V edycja biegu odbyła się w 34. rocznicę pierwszych częściowo wolnych wyborów do Sejmu i Senatu RP. To ważna data w historii współczesnej Polski. Na pamiątkę tego wydarzenia Sejm RP ustanowił dzień 4 czerwca Dniem Wolności i Praw Obywatelskich. Gratuluję zwycięzcom i uczestnikom wspólnego biegu dla uczczenia dnia, w którym rodziła się nasza demokracja – mówi Bogdan Olesiński, burmistrz Ursusa.

W bezpłatnym biegu, do którego zapraszano mieszkańców dzielnicy w wieku od 4 do 99 lat, wystartowało 561 biegaczy oraz zawodnicy Nordic Walking (limit wynosił 750 osób). Uczestnicy niedzielnej akcji na Ursusie mieli do pokonania dystans wynoszący 1989 m, co było kolejnym symbolicznym hołdem dla daty przełomowej dla polskiej demokracji. Trasę można było pokonać biegiem, marszem lub z kijkami.

Każdy uczestnik biegu zorganizowanego przez dzielnicowy ratusz otrzymał medal oraz okolicznościową koszulkę. Ponadto organizatorzy przygotowali puchary dla najlepszych zawodników w takich kategoriach jak: kategoria generalna kobiet, kategoria generalna mężczyzn, najszybsza mieszkanka dzielnicy Ursus, najszybszy mieszkaniec dzielnicy Ursus, najmłodszy uczestnik biegu, najstarszy uczestnik biegu i najliczniej reprezentowana szkoła z dzielnicy Ursus.

W kategorii OPEN mężczyźni trzy pierwsze miejsca zajęli Szymon Kotyla, Wojciech Grela i Kacper Prokopek. Na podium w kategorii OPEN kobiety stanęły kolejno Magdalena Kałużna, Hanna Błuś i Renata Kowalikowska. Szkołą najliczniej reprezentowaną z terenu dzielnicy Ursus w tegorocznym biegu okazała się Szkoła Podstawowa nr 4 w Warszawie. To do niej powędrował bon na sprzęt sportowy o wartości 1000 zł.