Shakira ma romans z gwiazdą sportu? Ich kolejne spotkanie tylko nasila pogłoski

Shakira po głośnym rozstaniu z Gerardem Pique została singielką. Tymczasem w mediach aż huczy od plotek na temat jej domniemanego romansu z gwiazdą sportu – Lewisem Hamiltonem. Ich ostatnie spotkanie jeszcze "dolało oliwy do ognia".

W mediach huczy o romansie Shakiry. Fot. GSLV/G3 Online/East News

O tym rozstaniu mówił cały świat. Shakira i Gerard Pique przez ponad dekadę tworzyli jedną z najpopularniejszych par w show-biznesie. Doczekali się dwóch synów: Milana i Sashę. Rok temu gruchnęła jednak wiadomość o zakończeniu ich związku.

Wkrótce na światło dzienne zaczęły wychodzić kulisy tej sprawy. Mówiło się, że piłkarz ponoć wdał się w bliską relację z dużo młodszą Clarą. Kolumbijka później nie szczędziła mu z tego powodu gorzkich słów w swojej piosence "Music Sessions Vol.53", którą nagrała z Bizarrapem.

– Jestem warta więcej niż dwie 22-latki. Wymieniłeś Ferrari na Twingo, wymieniłeś Rolexa na Casio – śpiewała. W wywiadach mówiła z kolei, że był to dla niej naprawdę trudny czas.

– Stworzenie tej piosenki było dla mnie bardzo ważne. To było zdrowe ujście dla moich emocji. Kiedy opublikowaliśmy ten utwór, nie miałam poczucia, że mam fanów. Miałam już siostrzeństwo kobiet, które przeszły przez to samo co ja, które czują to, co ja, które musiały tolerować tyle g***a co ja – wyznała podczas jednej z rozmów.

Wokalistka i piłkarz długo negocjowali kwestię podziału opieki nad synami i tym, gdzie mogą mieszkać. Kiedy doszli do porozumienia, Shakira w końcu mogła zabrać ich do Miami.

Byli partnerzy ustalili też, że część czasu pociechy będą spędzały z mamą, a część z tatą. I tak na początku czerwca gwiazda muzyki przyleciała do Hiszpanii z Milanem i Sashą, aby kilka dni poprzebywali z Gerardem.

Jak donosi hiszpańska "Marca", mają tam być aż do 19 czerwca. Dla Pique są to znakomite wieści, bowiem ostatnio mówiło się, że narzeka na ograniczony kontakt z pociechami.

Shakira i Lewis Hamilton mają się ku sobie?

Jakiś czas temu w mediach zaczęły pojawiać się pogłoski o tym, że Shakira "znalazła pocieszenie w ramionach utytułowanego kierowcy wyścigowego, Lewisa Hamiltona". Po raz pierwszy widziano ich razem na jachcie w Miami.

Teraz gwiazda muzyki - przy okazji swojej wizyty w Hiszpanii - wybrała się na wyścigi Formuły 1. Dodała nawet zdjęcie z wymownym opisem: "Miło wrócić do Barcelony".

Wielu potraktowało to jako pretekst do kolejnych spekulacji na temat tego, że w kwestii relacji Shakiry i Hamiltona może być coś na rzeczy.

Ponadto czujni fani zauważyli, że artystka była też obecna na kameralnej imprezie, na której Lewis razem z kilkoma znajomymi świętował zajęcie 2. miejsca we wspomnianych zawodach. Internet dowiedział się o tym przez jednego z kumpli kierowcy Mercedesa, który opublikował zdjęcie ze wspólnie spędzonego wieczoru.

Obiektyw aparatu uchwycił, jak Hamilton i Shakira siedzieli obok siebie. Widać, że obojgu humory dopisywały. W dodatku on obejmował ją w pas.

W tym czasie media przypominają również jedną z niedawnych wypowiedzi Lewisa, który stwierdził, że "musi sobie znaleźć dziewczynę o latynoskich korzeniach".