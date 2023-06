Dramat w szkolnej toalecie. 16-latek nie wrócił na zajęcia, nie udało się go uratować

Agnieszka Miastowska

D o tragedii doszło w jednej ze szkół w Warszawie na dzielnicy Ochota. W poniedziałek 5 czerwca 16-letni uczeń wyszedł z lekcji, by udać się do toalety. Do sali już nie wrócił. Zmarł w szkole, nie udało się go uratować.