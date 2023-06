Śmierć 16-latka w szkole. Śledczy sprawdzają "czy ktoś pomógł w podjęciu decyzji"

Prokuratura nadal intensywnie bada sprawę śmierci ucznia jednej z warszawskich szkół. Szymon Banna z Prokuratury Okręgowej w Warszawie powiedział w rozmowie z naTemat, że kwalifikacja czynu została przeprowadzona standardowo, ale konieczne jest sprawdzenie, "czy ktoś zmarłemu pomógł lub nie, w podjęciu takiej decyzji". Jak dodał, prokuratura działa z dużą dozą ostrożności, bo "sprawa jest bardzo delikatna".

Prokuratura wszczęła postępowanie zgodnie ze standardowymi procedurami, o czym w naTemat powiedział Szymon Banna z Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

– Prokurator, żeby w ogóle móc poprowadzić to postępowanie wstępnie zakwalifikował to jako czyn z art. 151 kodeksu karnego (to jest w sprawie namowy lub udzielenia pomocy w targnięciu się na własne życie - red.). To jest taka standardowa kwalifikacja. W przypadku samobójstw postępowanie wszczynane jest w związku z tym artykułem, tak by móc ustalić, czy ktoś zmarłemu pomógł lub nie, w podjęciu takiej decyzji – powiedział przedstawiciel śledczych i dodał, że wykonana zostanie sekcja zwłok chłopca.

Na pytanie, czy na ciele zmarłego znaleziono jakieś ślady, Szymon Banna odpowiedział, że na razie takie informacje nie są podawane, z uwagi na dobro bliskich.

– Szkoła musi zapewnić pomoc psychologiczną uczniom i rodzicom zmarłego nastolatka i do tego czasu nie chcemy podawać szczegółów. Chodzi o dobro rodziny i znajomych zmarłego – wyjaśnił.

– To jest bardzo delikatna sprawa i temat, szczególnie że do zdarzenia doszło w szkole. Myślę, że przede wszystkim uczniom przez te pierwsze, gorące dni trzeba zapewnić spokój, żeby szkoła mogła sobie poradzić z niewątpliwym problemem wychowawczym, który gdzieś powstał. Muszą przepracować temat we własnym gronie – słyszymy. Jak dodał prokurator, bardziej szczegółowe informacje w sprawie śledczy podadzą w przyszłym tygodniu.

Co się stało w szkole w Warszawie, w której zmarł uczeń?

Jak pisaliśmy w naTemat, do tragicznego zdarzenia doszło w poniedziałek 5 czerwca. 16-letni uczeń wyszedł z klasy, do której już nie wrócił. Ze wstępnych informacji wynika, że uczeń pierwszej klasy szkoły ponadpodstawowej podczas trwającej lekcji zapytał o możliwość wyjścia do toalety. Potem został znaleziony martwy. Na miejscu zjawił się prokurator, który wraz z policjantami przeprowadził oględziny miejsca zdarzenia i zwłok.

Znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze?

– Telefon interwencyjny dla osób w trudnej sytuacji życiowej Kryzysowy Telefon Zaufania – wsparcie psychologiczne: 116 123 czynny codziennie od 14.00 do 22.00

– Całodobowe centrum Wsparcia dla osób w kryzysie emocjonalnym: 800 70 22 22

– Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

– Jeśli w związku z myślami samobójczymi lub próbą samobójczą występuje zagrożenie życia, w celu natychmiastowej interwencji kryzysowej zadzwoń pod numer 112 lub udaj się na oddział pogotowia do miejscowego szpitala psychiatrycznego.

– Telefon zaufania Polskiego Forum Migracyjnego, pod którym wsparcie udzielane jest w języku ukraińskim i rosyjskim. Infolinia: 669 981 038 (działa w poniedziałki 16:00–20:00, środy (10:00–14:00), piątki (14:00–18:00)).

– Bezpłatna pomoc psychologiczna od Czerwonego Krzyża dla uchodźców z Ukrainy: +48 800 088 136 – jeśli dzwonisz z Polski; +48 221 520 620 – jeśli dzwonisz spoza Polski.

Więcej informacji na temat pomocy psychologicznej pod tym linkiem.