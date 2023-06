Elle Fanning usłyszała w wieku 16 lat, że "nie nadaje się do r*chania". Ubiegała się o rolę

Zuzanna Tomaszewicz

E lle Fanning robi obecnie o wiele większą karierę od swojej starszej siostry Dakoty ("Człowiek w ogniu"). Gwiazda serialu "Wielka" zdradziła w ostatnim wywiadzie, jak od kuchni wygląda proces przyznawania ról do filmów. W wieku 16 lat usłyszała, że jest "nie nadaje się do r*chania" (ang. unfuckable). Przez to nie dostała angażu do produkcji.