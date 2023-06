Do niebezpiecznej sytuacji doszło w Egipcie. Jacht z Polakami na pokładzie zaczął tonąć. Na szczęście nie ma rannych. Informację tę potwierdza też polska ambasada w Kairze.

Jach z Polakami na pokładzie zaczął tonąć w Egipcie. Fot. EAST NEWS

Jacht z Polakami na pokładzie zaczął tonąć w Egipcie

Informacje o wypadku w Egipcie podaje radio RMF FM. Z informacji stacji radiowej wynika, że nad ranem jacht, na pokładzie którego było ponad 20 Polaków, uderzył w rafę. Jednostka zaczęła tonąć. Na szczęście wszystkich pasażerów udało się uratować. Byli to głównie nurkowie.

Radio potwierdziło zdarzenie w polskiej ambasadzie w Kairze. Obecnie Polacy z jachtu są bezpieczni w południowo-wschodniej części Egiptu. "Część z osób w czasie wypadku straciła swoje rzeczy osobiste, w tym dokumenty" – informuje jednak stacja.

Dodajmy, że w 2022 roku doszło do dużo bardziej dramatycznego wypadku z polskimi turystami w Egipcie.

Turyści z Polski mieli zostać przewiezieni na lotnisko w Hurghardzie, ale pod pojazd miał wypadek. Biuro Coral Travel, którego klienci podróżowali autokarem, przekazało wówczas, że zginęły trzy osoby, a dwie z nich to Polacy.

Groźny wypadek polskich turystów w Egipcie w 2022 roku

Wypadek potwierdziła także polska ambasada w Kairze. – Potwierdzam, że doszło do wypadku. W drodze powrotnej autokar jadący z Marsa Alam na lotnisko w Hurghadzie przewrócił się – przekazał w rozmowie z TVN24 Maciej Zajdel z placówki dyplomatycznej. Do zdarzenia doszło w miejscowości Safadża. Byli też inni ranni. Trafili do szpitala.

Biuro Coral Travel opublikowało wtedy takie oświadczenie w sprawie wypadku.