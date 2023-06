Krzysztof Krawczyk junior ma za kilka dni wystąpić u boku Trubadurów podczas opolskiego festiwalu. Wieloletni menadżer Krawczyka, Andrzej Kosmala, jest sceptycznie nastawiony do tego pomysłu. Wspomniał o stanie zdrowia 50-latka.

Andrzej Kosmala nie jest za występem Krawczyka juniora w Opolu. Fot. Michal Zebrowski/East News

Już w ten piątek (9 czerwca) rozpocznie się 60. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. Na scenie przed publicznością zaprezentuje się m.in. zespół Trubadurzy, w którym swoją karierę zaczynał Krzysztof Krawczyk.

To dla formacji wyjątkowa okazja, bowiem będzie to też 60. rocznica jej powstania. Grupę muzyków tego dnia ma wspomóc Krzysztof Krawczyk junior. Mężczyzna ponoć już nie może się doczekać występu.

– Krzysztof jest szczęśliwy i bardzo podniecony. To będzie dla niego wyjątkowy dzień. Cieszy się, że dostał zaproszenie i już szykuje się do koncertu. Nie będzie miał jakiegoś specjalnego występu, po prostu zaśpiewa razem z Trubadurami. Ale fakt, że to ich jubileusz i do tego w Opolu bardzo go poruszył – mówił dla "Faktu" Zbigniew Rabiński ze Studia Integracji, którego członkiem jest Krzysztof Igor.

Co na to Andrzej Kosmala – wieloletni menadżer Krawczyka?

Z debiutu juniora na opolskiej scenie niezbyt ucieszony jest Andrzej Kosmala. Dał temu wyraz w swoim najnowszym wywiadzie dla Plotka. Były agent Krawczyka obawia się o stan zdrowia 50-latka. Przypomnijmy, że syn wielkiego artysty od lat cierpi na padaczkę pourazową.

Nie mój cyrk, nie moje małpy. Jeszcze kilka dni temu Marian Lichtman ogłaszał, że Igor Krawczyk nie wystąpi, bo nie pozwala mu lekarz. O tym, że ze względów zdrowotnych działania artystyczne Igora nie mogą mieć charakteru zawodowego, wiadomo od lat. Żeby się tylko nie wydarzyło nieszczęście. Andrzej Kosmala Plotek

Ostatecznie jednak chciałby, żeby występ jedynego syna Krawczyka z Trubadurami wyszedł pomyślnie.

– Życzę Krzysiowi jak najlepiej. Wciąż czeka na wydanie płyta duetów Juniora i Seniora, którą nagraliśmy w naszym K&K Studio. Praca w studio, gdzie jest spokój, nie jest groźna tak, jak w tumulcie estrady – dodał.

Pod koniec swojej wypowiedzi Kosmala nie przepuścił okazji, aby wbić szpilę Trubadurom, nawiązując do "rozłamu zespołu".– Ten występ jest z okazji 60-lecia Trubadurów. Dlaczego nie ma w składzie odwiecznych Trubadurów: Ryszarda Poznakowskiego i Piotra Kuźniaka? – zapytał ironicznie menadżer.

Krawczyk junior już raz występował z Trubadurami na scenie

Przypomnijmy, że swój debiut na wielkiej scenie Krzysztof Krawczyk junior przeżył już w 2021 roku. To właśnie wtedy w Mrągowie odbył się Festiwal Weselnych Przebojów, który zorganizowała telewizja Polsat.

Oprócz Sławomira, Michała Wiśniewskiego czy zespołu Boys wystąpili również Trubadurzy. U boku Mariana Lichtmana stanął Krzysztof Igor Krawczyk.

Wspomnijmy, że Lichtman wziął pod swoje skrzydła syna zmarłego kolegi i razem przygotowywali się do tamtego wykonu. W rozmowie z "Faktem" Trubadur opowiadał:

– Od tygodni szykuje się do tego koncertu i fajnie mu (Krzysztofowi juniorowi - przyp. red.) to idzie. Wszystko jest w najlepszym porządku. Nad nami z góry będzie czuwał Krzysztof Krawczyk, a my będziemy występować na dole.

Lider Trubadurów zaznaczył wówczas, że młody Krawczyk z zapałem i przejęciem podchodzi do mrągowskiego występu: – Bardzo to przeżywa, ale i bardzo się stara. Jest tak samo pracowity jak jego tata. Jak patrzymy na niego, to Krzysztof nam się przypomina. W juniorze widzimy naszego zmarłego przyjaciela.