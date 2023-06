Oficjalnie potwierdzono, że "Mam talent!" zniknie z jesiennej ramówki TVN. Okazuje się jednak, że ta luka zostanie wypełniona dobrze znanym innym programem stacji. Jakim?

Jaki program zastąpi "Mam talent!"? Fot. Artur Zawadzki/ REPORTER

Co zastąpi "Mam Talent"?

Już jakiś czas temu informowaliśmy w naTemat, że Wirtualne media przekazały, że w jesiennej ramówce TVN w sobotnie wieczory nie będzie miejsca dla "Mam talent!". Dodajmy, że program był emitowany w tym czasie od 2008 roku (wyjątkiem był pandemiczny rok 2020).

Jak udało się ustalić temu samemu portalowi, lukę po programie wypełni inny słynny format stacji, a mianowicie "Top model". Dotychczas poprzednie edycje programu pokazywane były w poniedziałkowe lub środowe wieczory, jest to więc spora rewolucja.

Skład jurorski się nie zmieni, więc w jego skład ponownie będą wchodzić: Joanna Krupa, Marcin Tyszka, Dawid Woliński oraz Katarzyna Sokołowska. W roli trenera znów zobaczymy Michała Piróga.

"Top Model" emitowany jest od wiosny 2010 roku. Początkowo możliwość startu w programie miały jedynie kobiety, ale od 2014 roku mogą w nim brać udział także mężczyźni. Format powstaje na licencji amerykańskiego programu "America’s Next Top Model". Ostatnią edycję show wygrała Klaudia Nieścior.

Konflikt Chylińskiej i Foremniak z Wojewódzkim

W ostatnim czasie o "Mam talent!" było głośno także za sprawą konfliktu na Kuby Wojewódzkiego z Agnieszką Chylińską oraz Małgorzatą Foremniak. Zaczęło się od tego, że showman w swoim programie zdradził domniemane kulisy odejścia z programu.

– Jak ja zadzwoniłem do Agnieszki i do Gosi, że odchodzę z "Mam talent", to obie powiedziały: "Odchodzimy z tobą!". A jak było później, to chyba wiemy... Ja nie wierzę w taką lojalność – opowiadał o sytuacji, do której miało dojść trzynaście lat temu.

Chylińska i Foremniak odniosły się do słów "króla TVN". "Drogi Kubo, o Twoim odejściu z programu Mam Talent dowiedziałam się z mediów. Ani się Chłopie ze mną nie pożegnałeś, ani nie powiedziałeś dlaczego. Dlatego – zarzucając mi nielojalność – po ludzku kłamiesz" – skomentowała w mocnych słowach była wokalistka zespołu O.N.A.

Na odpowiedź Małgorzaty Foremniak także nie trzeba było długo czekać. Aktorka potwierdziła wersję wydarzeń Chylińskiej, że Wojewódzki wcale nie poinformował ich z uprzedzeniem o swoim odejściu, a więc kłamał.

"Otóż o odejściu Kuby Wojewódzkiego z programu 'Mam talent!' dowiedziałam się od swojego ówczesnego agenta. Kuba zrezygnował z własnej woli, nie została wyrządzona nikomu żadna krzywda, to skąd pomysł o tym, że mamy odchodzić hurtem. Nawet nie poinformował nas o swojej decyzji, tym bardziej jestem zażenowana jego wypowiedzią" – stwierdziła aktorka.