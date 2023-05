Rewolucja także w TVN. Nie będzie jesiennego sezonu "Mam talent!"

Zgodnie z informacjami portalu Wirtualnemedia.pl, widzowie "Mam talent!" mogą być zawiedzeni tej jesieni. TVN w sobotnie wieczory planuje bowiem podobno emisję innego programu.

Nie będzie "Mam talent!" w jesiennej ramówce TVN. Fot. Artur Zawadzki/ REPORTER

Nie będzie "Mam talent!" jesienią?

Na chwilę obecną TVN Warner Bros. Discovery nie skomentowało doniesień przekazanych przez Wirtualnemedia.pl. Nie wiadomo również, czy "Mam talent!" miałoby zniknąć jedynie z najbliższej jesiennej ramówki, czy w ogóle.

Talent show emitowany był jak do tej pory od 2008 jesienią. Edycja programu nie odbyła się jedynie w 2020 z powodu pandemii COVID-19. Wirtualnym Mediom udało się ustalić (nieoficjalnie), że stacja pokaże w tym samym czasie inny duży format.

Skandal z Kubą Wojewódzkim

Obecnie jurorami programu są (lub byli?) Jan Kliment, Małgorzata Foremniak i Agnieszka Chylińska. Na samym początku trzecim jurorem był Kuba Wojewódzki, który jakiś czas temu w swoim programie zdradził domniemane kulisy odejścia.

– Jak ja zadzwoniłem do Agnieszki i do Gosi, że odchodzę z "Mam talent", to obie powiedziały: "Odchodzimy z tobą!". A jak było później, to chyba wiemy... Ja nie wierzę w taką lojalność – opowiadał o sytuacji, do której miało dojść trzynaście lat temu.

Chylińska i Foremniak odniosły się do słów "króla TVN". "Drogi Kubo, o Twoim odejściu z programu Mam Talent dowiedziałam się z mediów. Ani się Chłopie ze mną nie pożegnałeś, ani nie powiedziałeś dlaczego. Dlatego – zarzucając mi nielojalność – po ludzku kłamiesz" – skomentowała w mocnych słowach była wokalistka zespołu O.N.A.

Na odpowiedź Małgorzaty Foremniak także nie trzeba było długo czekać. Aktorka potwierdziła wersję wydarzeń Chylińskiej, że Wojewódzki wcale nie poinformował ich z uprzedzeniem o swoim odejściu, a więc kłamał.

"Otóż o odejściu Kuby Wojewódzkiego z programu 'Mam talent!' dowiedziałam się od swojego ówczesnego agenta. Kuba zrezygnował z własnej woli, nie została wyrządzona nikomu żadna krzywda, to skąd pomysł o tym, że mamy odchodzić hurtem. Nawet nie poinformował nas o swojej decyzji, tym bardziej jestem zażenowana jego wypowiedzią" – stwierdziła aktorka.