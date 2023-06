W sieci właśnie zadebiutował zwiastun "Wiedźmina 3". To ostatni sezon, w którym Henry Cavill wcieli się w Geralta z Rivii. Trailer zapowiada, że będzie to emocjonujące pożegnanie z aktorem.

Pełny zwiastun "Wiedźmina 3".

Zwiastun "Wiedźmina 3"

W rzeczonym zwiastunie "Wiedźmina 3" widzimy sporo scen z Geraltem (Henry Cavill), Ciri (Freya Allan) oraz Yennefer (Anya Chalotra), a także sekwencji walki. Odpowiada za nie Wolfgang Stegemann, który wyreżyserował słynną scenę w Blaviken z pierwszego sezonu.

"Władcy, czarodzieje i potwory Kontynentu prześcigają się w próbach znalezienia Ciri, więc Geralt ukrywa ją w bezpiecznym miejscu. Wiedźmin zrobi wszystko, żeby obronić swoją na nowo połączoną przybraną rodzinę przed zagrożeniem" – czytamy w oficjalnym opisie Netfliksa.

"Yennefer, która odpowiada za magiczne szkolenie Ciri, prowadzi całą trójkę do Aretuzy, za której murami mogą bezpiecznie zgłębić niezwykłe zdolności dziewczyny. Na miejscu trafiają jednak w bagno spisków, zdrady i czarnej magii. Aby wyjść cało z tych opresji, będą musieli położyć na szali wszystko" – napisano dalej.

Po raz pierwszy "Wiedźmin" pojawi się w dwóch częściach. Pierwsze pięć odcinków zadebiutuje na platformie już 29 czerwca. Finałowe trzy odcinki pojawią się natomiast 27 lipca.

Liam Hemsworth zastąpi Henry'ego Cavilla

Tak jak wspomnieliśmy wcześniej, w trzecim sezonie Henry Cavill po raz ostatni pojawi się w roli Geralta z Rivii. "Moja podróż jako Geralta z Rivii była wypełniona zarówno potworami, jak i przygodami, niestety, będę składać medalion i moje miecze na sezon czwarty" – przekazał aktor już pod koniec października ubiegłego roku.

"Zamiast mnie fantastyczny pan Liam Hemsworth przejmie płaszcz Białego Wilka. Jak w przypadku największych bohaterów literackich, przekazuję pochodnię z szacunkiem za czas poświęcony na osadzanie Geralta i pełen entuzjazmu czekam, aby zobaczyć, jak Liam podejmuje tę fascynującą próbę" – dodał aktor.

Na koniec Cavill zamieścił adresowany do Hemswortha komentarz, dotyczący postaci Geralta. "Ma w sobie taką wspaniałą głębię, ciesz się nurkowaniem i sprawdzaniem, co można znaleźć" – stwierdził.

