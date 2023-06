Coraz więcej gwiazd otwarcie mówi o tym, że rezygnuje z sakramentu chrztu dla dzieci. Do tego grona należy Agnieszka Kaczorowska. Tancerka w nowym wywiadzie wyjaśniła, co sądzi o edukacji religijnej w polskich szkołach. Szukając szkoły dla córek, będzie zwracała uwagę na ważną kwestię.

Agnieszka Kaczorowska nie ochrzciła córek. Pośle je na lekcje religii? Fot. Instagram.com / @agakaczor

Agnieszka Kaczorowska-Pela zasłynęła rolą Bożenki w telenoweli "Klan". Wygrała też trzecią edycję "Tańca z gwiazdami". Prywatnie jest szczęśliwą żoną i mamą. Wraz z tancerzem Maciejem Pelą mają dwie córki: 2-letnią Gabrysię i 4-letnią Emilię.

Poza tym jest też influencerką. Jej instagramowe konto obserwuje ponad 415 tys. użytkowników. Tam często dzieli się różnymi spostrzeżeniami à propos macierzyństwa, wychowania dzieci czy znajdowaniu balansu między pracą, domem, a własnymi potrzebami. Artystka nie ukrywa, że na pierwszym miejscu są jednak pociechy. W wywiadzie dla Plejady Kaczorowska powiedziała, że dziewczynki nie zostały ochrzczone.

– Uważam, to jest też od strony duchowej i energetycznej związanej z czakrami w naszym ciele potwierdzone, że sakramenty zamykają nasze czakry. Wierzę, że po co mamy coś zamykać, jak możemy coś otwierać – stwierdziła.

Ostatnio zaś na łamach Plotka odniosła się do posyłania dzieci na lekcję religii. – Ja bardzo bym chciała, żeby moje dziewczynki miały edukację o wszystkich religiach świata. Chciałabym, żeby tego doświadczyły i wiedziały, czym jest religia, dlaczego w różnych stronach świata ludzie wyznają inne religie i na czym te religie polegają. Co jest między nimi wspólne, a co inne – wyjaśniła tancerka.

– Jeżeli któraś religia je bardziej zaciekawi, to może będą chciały się dowiedzieć jeszcze więcej. Religioznawstwo to jest coś, czego chciałabym, aby dziewczyny się uczyły – podkreśliła, dodając, że wybierając szkołę, będzie zwracać na to uwagę.

W polskich szkołach wciąż bowiem dominują lekcje z chrześcijańskim księdzem lub katechetką. – Jeszcze nie zgłębiałam tematu czy są takie szkoły, ale na pewno brytyjskie szkoły czy amerykańskie, mają ten przedmiot. Są to jednak bardzo drogie szkoły. Natomiast polskie państwowe czegoś takiego nie oferują, ale prywatne już na pewno tak – wytłumaczyła.

– Ale będę zgłębiać ten temat za rok, zwłaszcza że Emilka poszła rok wcześniej do przedszkola i wkrótce będzie trzeba podjąć tę decyzję – oznajmiła aktorka.

Gwiazdy, które nie ochrzciły dzieci

Wiele gwiazd podziela stanowisko Agnieszki Kaczorowskiej w kwestii sakramentu chrztu. Jedną z nich jest piłkarz Radosław Majdan, który również wprost powiedział, że nie ochrzci swojego ukochanego syna. "(...) i my się odwróciliśmy od Kościoła. Dlatego też nasz syn nie będzie ochrzczony. Gdy będzie dorosły, znając stanowisko Kościoła, sam zdecyduje, czy chce być częścią tej społeczności" – mówił w rozmowie z "Przeglądem Sportowym" mąż Małgorzaty Rozenek-Majdan. "To, na co się nie godzę, to chrzest i Komunia. Bo jak dla mnie takie decyzje powinny być podejmowane świadomie i bez stresu. A w obydwu przypadkach mam wrażenie, że dzieci są bardziej zestresowane niż na maturze" – tak swoje stanowisku tłumaczyła zaś Zofia Zborowska.

Również Ania Dąbrowska poszła tą drogą. – Wiesz co, no ja swoich dzieci nie ochrzciłam, bo wolę, żeby same podjęły decyzję o tym, czego chcą. A jakie one mają wyobrażenie na temat jakiejkolwiek wiary, czegokolwiek, w wieku dziewięciu lat? Wydaje mi się, że znikome – wyjaśniła wokalistka w rozmowie z Żurnalistą.

Jakiś czas temu również Anna Mucha poinformowała obserwujących, że nie ochrzciła swoich dzieci i raczej nie zamierza. Odpowiedziała internaucie: "A dlaczego miałabym?". Drugi powód wyjaśnił wszystko, gdyż aktorka uważa, że "ich wyznanie jest ich prywatną sprawą".