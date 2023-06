Nowe fakty o imigrancie, który zaatakował we Francji. Dwukrotnie wzywał imię Chrystusa

Natalia Kamińska

C zworo małych dzieci i dwóch emerytów zostało dźgniętych nożem w spokojnym francuskim górskim miasteczku Annecy we Francji. Jak ujawniono, napastnik pochodził z Syrii, a podczas ataku krzyczał, że dokonuje go "w imię Chrystusa".