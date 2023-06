Marina Łuczenko-Szczęsna od pewnego czasu współpracuje z TVP. W tym roku została też zaproszona na opolski festiwal. Wokalistce towarzyszą tam najbliżsi członkowie rodziny: mąż Wojtek i syn Liam.

Marina gwiazdą festiwalu w Opolu. Fot. Piotr Kamionka/REPORTER

Żona Wojtka Szczęsnego ostatnimi czasy wróciła na pierwsze strony gazet. Wszystko poprzez to, co działo się wokół piłkarskich mistrzostw świata w Katarze. Wokalistka nagrała utwór na mundial pt. "This Is The Moment" i promowała go na antenie Telewizji Polskiej. Niedługo później Marina zabłysnęła swoim wykonem na scenie w Zakopanem, gdzie odbywały się koncerty sylwestrowe pod szyldem TVP. Mówiło się też, że ma wziąć udział w preselekcjach do Eurowizji, ostatecznie tak się jednak nie stało.

Marina Łuczenko-Szczęsna w Opolu

Okazało się, że nie był to koniec jej współpracy z publicznym nadawcą. Choć nigdy wcześniej nie występowała w Opolu, to tym razem zaproszono ja na scenę do amfiteatru. Zaprezentuje tam swoją nową piosenkę.

W rozmowie z Markiem Sierockim zdradziła, że będzie ona w zupełnie innej konwencji niż jej dotychczasowe utwory. Marinie na widowni kibicuje mąż Wojtek z ich synem Liamem.

Marina podczas wywiadu z Mateuszem Szymkowiakiem zdradziła, że 9 czerwca 2023 roku mają z Wojtkiem okazję do świętowania.

– Właśnie dzisiaj mija równe dziesięć lat od pierwszej randki z moim wtedy przyszłym mężem. Cała moja rodzina jest z nami. Mój synek, moi rodzice i mąż mnie dzisiaj będzie wspierał, co jest nieczęste, bo zawsze ma pracę. Akurat się idealnie zdarzyło, że ma tydzień wolnego, więc super – mówiła.

– To będzie mój debiut i również premiera nowego utworu właśnie na scenie w Opolu. Ogromne emocje. Przede wszystkim, że jest to 60-lecie tak epickiego festiwalu. Po drugie jest to moje 25-lecie działalności artystycznej – dodała.

Przypomnijmy, że Festiwal w Opolu potrwa do niedzieli (11 czerwca). Pierwszego dnia oprócz Mariny gwiazdami są: Viki Gabor, Golec uOrkiestra, Zakopower, Lombard, Trubadurzy, Pectus, Wanda i Banda, Universe, Krzysztof Jaryczewski, Gromee oraz zwycięzca "The Voice of Poland" - Dominik Dudek.

Na scenie w amfiteatrze pojawi się też Doda, choć jej recital w pewnym momencie wisiał na włosku. W drugiej części show odbędzie się koncert debiutantów. O nagrodę Anny Jantar powalczą: Konrad Baum, Magda Bereda, Ewa Novel, Felivers, Jan Majewski, Ada Szulc, Klaudia Kowalik, Kamil Jachyra, Karolina Fryt i Martyna Wójcik.