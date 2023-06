To już trzeci raz! Iga Świątek pokonała Czeszkę i triumfuje we French Open

Iga Świątek pokonała Karolinę Muchovą, trzeci raz zdobywając tytuł zwyciężczyni French Open. Polka triumfowała w Paryżu 2020 i 2022 roku.

Iga Świątek pokonała Karolinę Muchovą. Polka triumfuje we French Open! Fot. Thibault Camus / Associated Press / East News

Iga Świątek pokonała Karolinę Muchovą. Kolejny raz zwyciężyła w Finale French Open

Iga Świątek po zaciętej batalii wygrała półfinałowy pojedynek French Open i pokonała Brazylijkę Beatriz Haddad Maia 6:2, 7:6(7). W ten oto sposób trafiła do finału Roland Garrosa, w ramach którego zmierzyła się z Karolina Muchovą.

Od samego początku Polka pokazała klasę i pokonała rywalkę w pierwszym secie 6:2. Obie jednak pokazały bardzo wysoki poziom.

W drugim secie Świątek przegrała 5:7. W drugim secie Czeszkę wykończyło zmęczenie, związane z 45-minutową morderczą rozgrywką. Prędko jednak przejęła inicjatywę, zdobywając punkt po punkcie.

Dopiero w ostatniej chwili Świątek nadrobiła zaległości, jednak o włos przegrała drugiego seta. Na początku trzeciego setu Muchova nie tylko nabrała sił, ale także grała jak natchniona.

Polce udało się jednak wrócić do ofensywy, odzyskując straty. Ostatecznie Świątek wygrała trzeciego seta 6:4, zdobywając po raz trzeci tytuł zwyciężczyni konkursu Rolanda Garrosa. Mecz trwał łącznie aż dwie godziny i 49 minut.

Tuż po ostatniej piłce na korcie pojawiły się łzy wzruszenia.

Dzięki wygranej Polka zapewniła sobie także pozycję liderki rankingu WTA co najmniej do końca Wimbledonu. To także pierwsza tego typu sytuacja od 2007 roku, gdy udało się obronić tytuł na kortach im. Rolanda Garrosa. Ostatnią osobą z takim sukcesem była Belgijka Justine Henin, która wygrała trzy razy z rzędu.

Świątek Finał French Open wygrała w 2020 i w 2022 roku. Do samego starcia z Muchovą Świątek wygrała w ramach French Open aż 27 meczów, a przegrała tylko dwa. Lepszy procentowy bilans zwycięstw ma już tylko słynna Australijka Margaret Court.

Warto podkreślić, że w przeszłości Muchova i Świątek grały ze sobą dwukrotnie. Raz pokazowo, a raz turniejowo i oba mecze wygrała Muchova.