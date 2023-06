Stanisława Celińska odsłoniła swoją gwiazdę w Opolu. Do zdjęcia zapozował z nią... Janusz Kowalski

Legendarna aktorka i wokalistka Stanisława Celińska doczekała się swojej gwiazdy w Alei Gwiazd Polskiej Piosenki w Opolu W ceremonii uczestniczył również... Janusz Kowalski. Poseł nie omieszkał zrobić sobie z artystką zdjęcia, a wszystko udokumentował na Twitterze.

Janusz Kowalski zrobił sobie zdjęcie ze Stanisława Celińską w Opolu Fot. Twitter / Janusz Kowalski

Janusz Kowalski, poseł Suwerennej Polski, który pochodzi z Opola, jest pomysłodawcą i inicjatorem Alei Gwiazd Polskiej Piosenki w Opolu, w której znajdują się gwiazdy zasłużonych polskich artystów.

Polityka nie zabrakło więc w sobotę, gdy podczas trwającego 60. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu odsłonięto cztery nowe gwiazdy. Uhonorowano Wandę Kwietniewską z zespołu Wanda i Banda, Andrzeja Rybińskiego, Marka Piekarczyka oraz Stanisławę Celińską.

Stanisława Celińska odsłoniła swoją gwiazdę w Alei Gwiazd Polskiej Piosenki w Opolu. Był tam też Janusz Kowalski

Kontrowersyjny polityk, który najwyraźniej świetnie bawi się podczas trwającego właśnie festiwalu, co relacjonuje w mediach społecznościowych, uczestniczył również w uroczystym odsłonięciu gwiazdy Stanisławy Celińskiej, znakomitej gwiazdy i wokalistki, laureatki dwóch Orłów za najlepsze drugoplanowe role kobiece w filmach "Pieniądze to nie wszystko" i "Joanna".

"Przepiękna uroczystość na Rynku w Opolu. Swoją gwiazdę w Alei Gwiazd Polskiej Piosenki odsłoniła Stanisława Celińska. Chór Politechniki Opolskiej po prostu fenomenalny!" – napisał na Twitterze Janusz Kowalski, a w kolejnym wpisie opublikował kilka zdjęć z ceremonii, w tym jedno z samą Celińską. 76-letnia artystka patrzy na nim w obiektyw i uśmiecha się do fotografii.

Nie wszystkim się to spodobało. "Och pani Stanisławo! Przykro mi, że ten bęcwał się do pani przykleił. Gratuluję Gwiazdy!" – napisał jeden z internautów pod zdjęciem.

Rafał Brzozowski wygrał koncert "Premier" w Opolu. Widzowie mówią o ustawce

Sobotni koncert "Premier" w Opolu wygrał Rafał Brzozowski z "W pokoju hotelowym", klimatyczną balladą w stylu retro. Prowadzący "Jaka to melodia", gwiazdor TVP i reprezentant Polski na Eurowizji 2021 zdobył najwięcej głosów od 16 Oddziałów Terenowych Telewizji Polskiej S.A. (każdy z Oddziałów Terenowych powołał komisję złożoną z co najmniej trzech osób).

Do ostatniej chwili Brzozowski walczył o zwycięstwo z zespołem Seibert, który zajął drugie miejsce i w rezultacie wygrał 60 tysięcy złotych. Gwiazdor TVP, prowadzący "Jaka to melodia" i prezenter imprez Telewizji Polskiej, który w 2021 roku nie zakwalifikował się do finału Eurowizji jako polski reprezentant, nie krył zaskoczenia.

– Żebyś śpiewał nie tylko tutaj, ale też w Polsacie i TVN. Tak samo jak ci, którzy śpiewają tam, żeby tutaj przyszli, bo ta scena jest dla wszystkich – zwrócił się Rafała Brzozowskiego Tomasz Kammel, gdy wręczono mu już nagrodę. Wcześniej prowadzący zapewniał, że jego kolega ze stacji występuje w Opolu jako artysta, nie jako dziennikarz TVP.

Niektórzy użytkownicy Twittera twierdzą jednak, że to podejrzane, że festiwal TVP wygrał gwiazdor TVP. "Eurowizja od festiwalu TV pis to się jednak różni", "Tymczasem co to za cyrki odstawiają się w Opolu?", "Niesamowicie wszechstronny człowiek. Fenomenalny, bardzo utalentowany. Odnosi sukcesy w każdej dziedzinie, za jaką się weźmie", "Jak wygra Brzozowski to jest to 100% ustawione jako konkurs TVP" – pisali.

Z kolei nagrodę widzów imienia Karola Musioła otrzymały Tulia oraz Halina Mlynkowa za utwór "Przerwany". Festiwal w Opolu potrwa do niedzieli. Trzeciego dnia obejrzymy koncerty "Cała sala śpiewa z nami, czyli hity opolskiej publiczności' (o 20:15) oraz "Ale To Już Było. Jest. I będzie! 60. KFPP OPOLE 2023" (o 21:35).

