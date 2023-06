Arkadiusz z Radomia kilka lat temu występował w znanym programie "Chłopaki do wzięcia", w którym kawalerowie ze wsi i małych miejscowości szukali miłości swojego życia. Teraz Fundacja ECPU Polska Łowcy Pedofili twierdzi, że 45-latek pisał do osób podających się za nieletnie, prosił o wysyłanie intymnych zdjęć i spotkanie w rzeczywistości.

"Chłopaki do wzięcia" – uczestnik zatrzymany. Pomagali Łowcy Pedofili Fot. Facebook.com / Fundacja ECPU Polska Łowcy Pedofili

Arkadiusz z programu "Chłopaki do wzięcia" w rękach Łowców Pedofili

Arkadiusz w programie "Chłopaki do wzięcia" wprost mówił, że jego celem jest znalezienie żony. Z zawodu 45-latek był pracownikiem ochrony. Okazuje się, że w sobotę 10 czerwca doszło do zatrzymania tego mężczyzny pod zarzutem popełnienia przestępstwa z art. 200 kodeksu karnego. Fundacja ECPU Polska Łowcy Pedofili przekazała, że posiada dowody wskazujące na to, iż mężczyzna pisał z osobami, podającymi się za nieletnie dziewczęta, z którymi rozmawiał o "technicznych aspektach zapłodnienia, używaniu prezerwatyw i pytał, czy też może im tak zrobić".

Co więcej, Arkadiusz sam siebie miał nazywać pedofilem. O takie traktowanie miał prosić, osoby, o których w czasie rozmów online myślał, że są nieletnie. Organizacja ECPU Polska Łowcy Pedofili opublikowała w mediach społecznościowych transmisję na żywo z zatrzymania byłego uczestnika "Chłopaków do wzięcia".

Zatrzymany miał już sprawę za "złapanie za kolanko"

W opisie czytamy, że Arkadiusz miał ujawnić, iż w przeszłości prowadzono przeciwko niemu postępowanie karne za "złapanie za kolanko" osoby małoletniej. Miał być też świadomy tego, że stanowi niebezpieczeństwo dla nieletnich.

Z ustaleń Łowców Pedofilii ma wynikać, mężczyzna w wiadomościach z "wirtualnymi dziećmi" opisywał fetysze i fantazje seksualne. W rozmowie z przedstawicielem fundacji ECPU Łowcy Pedofili przyznał, że przyjmuje leki obniżające popęd seksualny, które zostały mu przepisane przez lekarza psychiatrę.

Dodał, że odmówiono mu przyjęcia do placówki specjalistycznej z powodu "niespełnienia argumentów prawnych". W opisie sprawy czytamy także, że Arkadiusz miał chętnie chodzić na place zabaw, aby obserwować dzieci. "Oznajmił, że podchodzi do dzieci, mówi im, że chce je całować i prawi komplementy. Jest wtedy podekscytowany. Stwierdził, że musi być pilnowany, by nikogo nie dotykał, bo ma zaburzenia seksualne" – podano.

Fundacja dodała, że mężczyzna w rozmowie online był bardzo ostrożny i dbał o zacieranie śladów.

"Za każdym razem pytał, czy kasuje wiadomości. Powtarzał, że zaufanie to podstawa. "Będziemy ukrywać naszą znajomość". Uświadamiał, skąd się biorą dzieci. Tłumaczył techniczne aspekty zapładniania oraz do czego służą prezerwatywy. Pytał, czy też będzie mógł jej tak zrobić. Po rozmowie telefonicznej z wirtualnym dzieckiem oznajmił, że jest podniecony. Mówił, że jest ona jego aniołem stróżem" – czytamy Fundacja.