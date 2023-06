Pola i Michał Wiśniewcy w maju powitali na świecie swoje drugie wspólne dziecko. Imiona chłopca, Noël Cloé wywołały jednak spore poruszenie w sieci. Tym razem żona wokalisty postanowiła odpowiedzieć (kolejnej) internautce zdziwionej "bożonarodzeniowym" imieniem chłopca. Trafiła w samo sedno.

16 maja klan Wiśniewskich znowu się powiększył. Michał Wiśniewski niemal od razu po narodzinach syna podzielił się radosną nowiną z fanami w mediach społecznościowych. Wtedy też po raz pierwszy ujawnił oryginalne imiona chłopca. "Noël Cloé Wiśniewski. Witamy na świecie Synku!" – napisał lider Ich Troje na Instagramie.

Wiśniewski ma już łącznie sześcioro dzieci, w tym dwoje z obecną, piątą żoną, Polą Wiśniewską (dla której Noël to również szóste dziecko). Wszystkie jego starsze pociechy również noszą niezwykłe jak na polskie realia imiona: Xavier Michał, Fabienne Marta, Etiennette Anna, Vivienne Vienna i Falco Amadeus.

Internautka zdziwiona imieniem Noël

Imiona najmłodszego dziecka Michała Wiśniewskiego wywołały jednak w internecie szczególnie duże poruszenie, a w komentarzach pod zdjęciami wokalisty i jego żony co rusz pojawiają się zdziwione komentarze. Tym razem jedna z internautek postanowiła wprost zapytać, skąd taki oryginalny pomysł.

"Nic mi do tego, jakie imię daliście Waszemu synowi, jednakże zastanawia mnie fakt, czy wiecie, że Noel to z języka francuskiego Święta Bożego Narodzenia? Trochę zaskakujące 'imię', Pani Polo. Proszę mnie nie zjeść za ten komentarz! Najzwyczajniej w świecie nie rozumiem, skąd taki pomysł. A skoro dzielicie się tym publicznie, to wiadome... (pisownia oryginalna – red.) – dopytywała internautka w komentarzu.

Pola Wiśniewska, które najstarsze dzieci mają bardziej tradycyjne imiona (Pola, Julia, Adam i Piotr) postanowiła odpowiedzieć kobiecie, a screen wymiany zdań opublikowała na InstaStories.

"Imię Noel oznacza Święta Bożego Narodzenia lub "urodzony w Boże Narodzenie", lub po prostu "narodzony". Z kolei imię Julia oznacza różę, piękny kwiat, kobietę z rodu Julii. Imię Adam wywodzi się od hebrajskiego słowa oznaczającego "czerwony" lub od słowa o znaczeniu "ziemia", "rola". W Biblii słowo "adam" używane jest w znaczeniu "człowiek" – napisała.

Po czym dodała: "Mogłabym tak wymieniać znaczenia imion wszystkich moich dzieci, tylko po co? Każde imię coś oznacza, więc nie rozumiem, dlaczego takie poruszenie wywołuje znaczenie imienia Noel".