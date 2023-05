Wiśniewski zdradził, jak czuje się jego żona. "To był bardzo trudny poród"

Wiśniewski przywitał na świecie syna. Zdradził, jak czuje się jego żona Fot. Pawel Wodzynski/East News

Michał i Pola Wiśniewscy we wtorek (16 maja) powitali na świecie swoje drugie, wspólne dziecko. Artysta przekazał radosną nowinę za pośrednictwem Instagrama, na którym opublikował uroczą grafikę z imionami swojego dziecka! "Noël Cloé Wiśniewski. Witamy na świecie Synku!" – poinformował podekscytowany lider Ich Troje.

W najnowszym wywiadzie dla Plejady świeżo upieczony tata zdradził, czy szóste dziecko jest tym ostatnim. "Myślę, że tak. Nigdy nie planowałem trzeciego dziecka, czwartego, czy piątego. To jest naturalne, jeżeli obydwoje rodzice czują taką potrzebę, a my ją czuliśmy. Bardzo się z tego powodu cieszę i patrzę z dumą za każdym razem" – przyznał Wiśniewski.

Wokalista został zapytany także o samopoczucie swojej małżonki, Poli Wiśniewskiej. Zdradził, że ma ona doświadczenie w rodzeniu dzieci, jednak ten poród nie należał do najłatwiejszych.

Polcia czuje się dobrze, to był wbrew pozorom bardzo trudny poród dla niej. Ona ma to porównanie, bo to jest jej szósty poród. Mogę powiedzieć, że teraz czuje się bardzo dobrze i mam nadzieję, że za dwa dni wyjdzie do domu.

Michał Wiśniewski