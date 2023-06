Silvio Berlusconi był trzykrotnym premierem Włoch, najdłużej urzędującym w historii Republiki i jednym z najbogatszych ludzi na świecie: 51. na liście Forbesa sporządzonej w 2007 roku. Założyciel Forza Italia zmarł 12 czerwca 2023 roku w Mediolanie w szpitalu San Raffaele. Oto jak wyglądało jego życie pełne intratnych biznesów, pięknych kobiet i skandali.

Silvio Berlusconi nie żyje. Kariera, rodzina, skandale i "bunga bunga"

Były premier Włoch i skandalista odszedł w wieku 86 lat

Silvio Berlusconi był w mediolańskiej placówce na badania związane z przewlekłą białaczką mielomonocytarną, na którą cierpiał od dłuższego czasu. Wcześniej w kwietniu był hospitalizowany przez dwanaście dni na oddziale intensywnej terapii, a następnie został przeniesiony na normalny oddział, z którego został wypisany 19 maja.

Silvio Berlusconi, były premier Włoch zmarł 12 czerwca 2023 roku w szpitalu San Raffaele w Mediolanie, gdzie był ponownie hospitalizowany od piątku. Miał 86 lat. Do szpitala przybyli jego brat Paolo i dzieci, gdzie już była Marta Fascina, jego 33-letnia ukochana, z którą wziął "symboliczny ślub" w marcu ubiegłego roku.

"Chociaż nie było księdza ani urzędnika publicznego, to było jak na prawdziwym ślubie. Berlusconi był pełen szczęścia, gdy powiedział Marcie, że jest darem z niebios" – relacjonował w rozmowie z "The Times" Vittorio Sgarbi, poseł i krytyk sztuki tuż po ceremonii.

Dzieciństwo Berlusconiego

Urodził się w Mediolanie 29 września 1936 r. Pochodził z drobnomieszczańskiej rodziny. Jego rodzicami byli Luigi, urzędnik w Banca Rasini, i Rosella Bossi, gospodyni domowa. Dorastał przy Via Volturno, w dzielnicy Isola i cierpiał z powodu rozłąki z ojcem, który schronił się w Szwajcarii podczas niemieckiej okupacji.

Kształcił się w salezjańskiej szkole z internatem Sant'Ambrogio przy via Copernico. Tutaj, mając 12 lat, poznał swojego przyjaciela na całe życie Fedele Confalonieri, obecnego prezesa Mediaset.

Charyzmatyczny młodzieniec

Silvio już jako nastolatek potrafił się dobrze zaprezentować. W sieci bez problemu można odnaleźć zdjęcie szesnastoletniego chansonniera Berlusconiego śpiewającego na statkach wycieczkowych i w nocnych klubach. Gdyby był młodzieńcem, próbował także swoich sił jako fotograf ślubny i sprzedawca szczoteczek elektrycznych.

W 1961 roku, w wieku dwudziestu pięciu lat, Silvio ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Statale w Mediolanie z pracą dyplomową z prawa handlowego na temat reklamy. Potem wystartował ze swoją pierwszą firmą budowlaną. Jego celem stała się Via Alciati, na zachodnich przedmieściach Mediolanu. W 1965 roku ożenił się z Carlą Lucią Elvirą Dall'Oglio, z którą doczekał się dwójki dzieci: powitali Marinę w 1966 roku i Piera Silvio trzy lata później. Małżeństwo przetrwało 15 lat.

Powiązania mafijne

Podczas studiów nawiązał przyjaźń z Marcello Dell'Utri. Został jego sekretarzem, zaufanym człowiekiem w Publitalia, a także senatorem z ramienia Forza Italia. Wraz z Berlusconim, Dell'Utri dzielił sądowe niedole. Razem zostali oskarżeni w 1996 roku o domniemane powiązania z mafią. Podczas gdy śledztwo w sprawie założyciela Fi zostało umorzone w ciągu roku, w 2014 r. jego przyjaciel Dell'Utri został skazany za zewnętrzny współudział w powiązaniach mafijnych: według sędziów działał on jako pośrednik między Cosa Nostrą a byłym premierem.

Świetlane lata 60. Nie tylko nieruchomości, ale też piłka nożna

W latach 60. po zdobyciu doświadczenia w branży budowlanej Berlusconi rozszerzył swoją działalność na sektor komunikacji i mediów. W 1976 roku przejął Telemilano, stację telewizji kablowej obsługującą gospodarstwa domowe w Milano2; dwa lata później zmieniono jej nazwę na Canale5. Później dołączyły do niej Rete4 (przejęta przez Mondadori) i Italia1 (przejęta przez Rusconi).

Rok przed objęciem przez niego urzędu, w 1993 r., powstała spółka Fininvest, w którą przekształciły się Arnoldo Mondadori Editore i Silvio Berlusconi Communications.

W międzyczasie został prezesem AC Milan, a podczas jego sezonu klub osiągnął świetne wyniki (m.in. 7 tytułów ligowych i 5 Lig Mistrzów).

Wejście do polityki

To dwuletni okres 1993-1994 jest najbardziej interesujący, ponieważ jest to faza, w której przedsiębiorca oficjalnie stał się politykiem i wkroczył do gry. Były to lata "Mani pulite" (czystych rąk), sądowego cyklonu, który zmiótł partie Pierwszej Republiki, a sieci handlowe Biscione jeździły ze stałymi kamerami przed mediolańską prokuraturą. Berlusconi wyczuł otwierającą się przestrzeń polityczną.

W 1993 r. przyjął Michaiła Gorbaczowa w Arcore. Będzie wspominał tę kolację, chwaląc się, że wyjaśnił mu, jak działa liberalny rynek i jak ustalane są ceny na Zachodzie. Sam nadal wydawał się być potężnym autorytetem biznesowym, ale dodatkowo szerzył poczucie odpowiedzialności i pozował na męża stanu, gotowego do poświęceń

Na początku 1994 roku, zdecydował, że nadszedł czas, aby to zrobić: zakłada partię o nazwie Forza Italia.

Przyjaciel Putin

Za jego kadencji odbyło się spotkanie G8 w Genui, podczas którego spotkał się z Władimirem Putinem. Przywódca Rosji stał się jego przyjacielem i nie przestali rozmawiać nawet po tym, jak rozpoczęła się inwazja Rosji na Ukrainę.

Raz w ramach prezentu urodzinowego podarował mu kołdrę z wydrukowanym na niej ich wspólnym zdjęciem uwieczniającym moment, gdy podają sobie ręce.

"Bunga bunga" i oskarżenia o wykorzystanie nieletnich prostytutek

Informacje o erotycznych imprezach, określanych mianem "bunga bunga", które były organizowane w rezydencji polityka do 2010 roku, przyczyniły się do pojawienia się zarzutów dotyczących wykorzystywania nieletnich prostytutek oraz nadużywania władzy.

Berlusconi nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. Proces sądowy w tej sprawie rozpoczął się w 2011 roku. Rok później, podczas rozprawy sądowej w Mediolanie, Berlusconi oznajmił, że termin "bunga bunga" był jedynie "żartem", mającym na celu opisanie zabaw, które miały miejsce w jego domu, i że nie miały tam miejsca "sceny natury seksualnej".

Wyjaśniając naturę spotkań z młodymi kobietami w swojej rezydencji, stwierdził: "Były to kolacje w wielkiej jadalni, gdzie ja siedziałem pośrodku stołu i koncentrowałem na sobie uwagę śpiewając, mówiąc o sporcie, polityce i o plotkach".

W 2015 roku prokuratorzy oskarżyli Berlusconiego o zapłacenie kobietom co najmniej 10 mln euro za milczenie w sprawie tych imprez, aby uniknąć odpowiedzialności. Łącznie 24 osoby miały zostać przekupione. Potem zostały oskarżone o składanie fałszywych zeznań. Jednakże w lutym 2023 roku, sąd uwolnił byłego premiera od zarzutu przekupstwa świadków.

Związki Silvio Berlusconiego

Podczas trwania swojego pierwszego małżeństwa (z którego ma córkę Marinę i syna Piera), były szef rządu nawiązał romans z aktorką Veronica Lario, która później urodziła mu troje dzieci. W 1985 roku Berlusconi zdecydował się na rozwód z pierwszą żoną, a pięć lat później wziął ślub z Lario.

W 2009 roku Lario wniosła pozew rozwodowy, zarzucając Berlusconiemu zdradę z młodszymi kobietami w jego domu. Po trzyletnim procesie sądowym otrzymała alimenty w wysokości 36 milionów euro rocznie, a po serii apelacji - 2 miliony euro na miesiąc. Po tym wszystkim Berlusconi rozpoczął związek z 34-letnią Francescą Pascale, ale i ten związek nie przetrwał długo.

Ostatnią miłością byłego szefa rządu była wspomniana już Marta Fascina, która jest zaangażowana w politykę.

