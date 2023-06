Tusk pokazał nowy spot. Mobilizuje wyborców wymownym hasłem

Anna Dryjańska

D onald Tusk opublikował na Twitterze nowy spot wyborczy skierowany do wyborców opozycji. Przewodniczący Koalicji Obywatelskiej nie zachęca tym razem do wsparcia swojego ugrupowania, ale do udziału w akcji "Pilnuję wyborów", a więc kontrolowania zaplanowanego na jesień głosowania.