Instytucje państwowe ostrzegają Polaków o niebezpieczeństwie, które z powodu pogody kryje się w lasach. Zarówno Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, jak i Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, apelują o szczególną ostrożność w poniedziałek i wtorek. W północnej części Polski występuje ekstremalne zagrożenie pożarowe.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed zagrożeniem pożarowym. Ekstremalny, bardzo wysoki i wysoki stopień niebezpieczeństwa obowiązuje w większości kraju. grafika IMGW

IMGW: Brak deszczu wywołał suszę

O tym, jak bezdeszczowa pogoda przekłada się na nasze bezpieczeństwo, pisze Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, który do swojego posta dołączył kilka mapek ilustrujących zachodzące procesy.

"Deficyt opadów idealnie odzwierciedla zagrożenie pożarowe oraz suszę glebową i hydrologiczną w północnej połowie kraju" – napisał na Twitterze IMGW, załączając mapę Polski zakolorowaną na bordowo, czerwono, pomarańczowo i żółto. Barwy te oznaczają odpowiednio ekstremalnie wysokie, bardzo wysokie, wysokie i średnie zagrożenie pożarowe w lasach.

Jedyne skrawki kraju, w których brak deszczu nie przełożył się na zwiększone niebezpieczeństwo w lasach, znajdują się na południu i południowym wschodzie. Najgorsza sytuacja panuje w północnej części kraju, oznaczonej najciemniejszym kolorem.

Alert RCB. Duże ryzyko pożarów

O tym, że w Polsce panuje duże zagrożenie pożarowe lasów, ostrzega też Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Alert RCB dotyczy poniedziałku 12 czerwca i wtorku 13 czerwca.

Instytucja prosi o szczególną ostrożność do mieszkańców sześciu województw: dolnośląskiego, kujawsko–pomorskiego, lubuskiego, mazowieckiego, wielkopolskiego i warmińsko–mazurskiego. "Nie używaj otwartego ognia w lesie i jego sąsiedztwie" – apeluje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

Dodajmy, że chodzi nie tylko o to, by nie rozpalać ogniska, ale także o to, by nie palić papierosów w wysuszonym lesie lub jego okolicach.

Prognoza pogody na 12-18 czerwca 2023

IMGW opublikował także prognozę pogody na 24. tydzień roku. "W poniedziałek na przeważającym obszarze kraju pogodnie i jeszcze dość ciepło, jedynie na wschodzie więcej chmur i okresami słaby deszcz. Wtorek zdecydowanie chłodniejszy i już tylko północny zachód bez opadów" – czytamy w komunikacie IMGW.

Zwolennicy ciepła bardziej ucieszą się z aury, która zapanuje od środy. "W drugiej połowie tygodnia w wielu miejscach wystąpią przelotne opady deszczu, a nawet burze i będzie coraz cieplej. W weekend temperatura miejscami osiągnie 25-27°C" – pisze Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

