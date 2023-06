Zamieszanie ws. konsultacji Trzeciej Drogi z PiS. Hołownia krytycznie o odmowie KO

Trzecia Droga zaplanowała konsultacje dotyczące swojego pierwszego projektu "Przyszłość+". KO miała najpierw na nie przyjść, ale zrezygnowała. Udział potwierdziło za to PiS. Szymon Hołownia skomentował już decyzję KO. Na samych konsultacjach nie było wielkiej frekwencji.

– Do tej pory otrzymaliśmy tylko jedno potwierdzenie udziału od Koalicji Obywatelskiej, ale ono zostało następnie odwołane na Twitterze – mówił na konferencji prasowej lider Polska 2050 Szymon Hołownia. Przekazał też, że nic nie zmieniło się ws. planu konsultacji. I faktycznie odbyły się one po południu w poniedziałek.

Zamieszanie ws. udziału KO w spotkaniu Trzeciej Drogi

Wcześniej PiS potwierdził udział w spotkaniu. Hołownia zastrzegł jednak jeszcze przed spotkaniem, że "przed chwilą obecność potwierdził Rafał Bochenek, ale nie otrzymaliśmy od nich żadnej formalnej informacji, formalnego potwierdzenia".

Rzecznik PiS dodał taki wpis na Twitterze: "Potwierdzamy swój udział w debacie nt.przyszłości edukacji. Mamy nadzieję na poważną, merytoryczną rozmowę. W spotkaniu weźmie udział nasz przedstawiciel. Polacy zasługują na konkrety".

Hołownia mówi o wielkiej burzy na Twitterze

Hołownia przypomniał też, że po zaproszeniu klubów zaczęła się "wielka burza na Twitterze i okrzykiwanie się nawzajem kto przyjdzie, kto nie przyjdzie; z kim godnie rozmawiać, a z kim niegodnie rozmawiać".

– Czyli jak waloryzować 800 plus z PiS to nie brzydzi. Jak zmieniać konstytucję w sprawie ustawy o obronie ojczyzny albo warunków wyjścia z UE, to takie propozycje można składać. Ale jak by przyjść i porozmawiać o tym skandalu, którym są rządy (ministra edukacji Przemysława) Czarnka w polskiej edukacji, o tym, jak natychmiast trzeba to zmienić, to już chętnych nie ma – wskazał w nawiązaniu do ruchu KO Hołownia.

Tusk był przeciwny udziałowi w spotkaniu Hołowni

Przeciwko udziałowi KO w spotkaniu, gdzie będzie PiS, był Donald Tusk. "Z PiS konsultować możemy warunki ich kapitulacji. O przyszłości rozmawiać będziemy w gronie patriotów" – podsumował krótko pomysł Hołowni i Trzeciej Drogi lider PO.

"Przyszłość+" to propozycja zwiększenia wydatków na edukację do 6 proc. PKB. "Zamiast rozrzucać pieniądze pod wybory, zgódźmy się ponad podziałami, by zainwestować je w naszą przyszłość. Przyszłość nie jest ani lewicowa, ani prawicowa. Jest nasza wspólna" – mówił jeszcze w zeszłym tygodniu Hołownia.

"Celem Trzeciej Drogi jest wprowadzenie do polskiej polityki nowych wartości, takich jak rozmowa o konstruktywnych propozycjach na przyszłość" – tłumaczył ten projekt lider Polska 2050.

Na spotkaniu Hołowni była mała frekwencja

Po południu w poniedziałek konsultacje Trzeciej Drogi się odbyły. W rozmowach, oprócz ekspertów i nauczycieli, brali udział przedstawiciele Polski 2050, PSL i PiS

Przy wspólnym stole usiedli m.in. wiceszef MEiN Tomasz Rzymkowski (PiS), Dariusz Klimaczak (PSL), Michał Gramatyka (Polska 2050), Mirosław Suchoń (Polska 2050), a także sekretarz Polski 2050 Agnieszka Buczyńska. Przed godz. 16:00 spotkanie się zakończyło.