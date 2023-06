Irena Kamińska-Radomska szerszą popularność zyskała dzięki programowi "Projekt Lady". Teraz dobrych manier uczy internautów za pomocą mediów społecznościowych. W najnowszym wideo pokazała, w jaki sposób powinno się jeść banana. Internauci w komentarzach na Instagramie nie kryją zaskoczenia.

O Irenie Kamińskiej-Radomskiej możemy przeczytać w sieci, że jest "cenioną ekspertką z zakresu etykiety, protokołu dyplomatycznego i dress code'u". Specjalistka została zaproszona przez produkcję TVN do współpracy. I tak została mentorką oraz jedną z jurorek w programie "Projekt Lady", a dzięki formatowi zyskała szerszą popularność.

Kamińska-Radomska aktywnie działa też w mediach społecznościowych. Na Instagramie edukuje swoich obserwatorów i chętnie dzieli się swoim zdaniem, choć bywa ono czasami dla wielu kontrowersyjne. Stosunkowo niedawno opowiadała o tym, że krótkie spodenki u mężczyzn są nietaktowne. Postanowiła również skomentować zdjęcie starszej modelki w bieliźnie, oceniając, że "ostatnio ludziom brakuje wstydu".

Jakiś czas temu była mentorka z "Projektu Lady" postanowiła ruszyć z serią porad, gdzie między innymi poucza, jak powinno się jeść lody, gdzie odłożyć okulary przeciwsłoneczne czy co powinno się dać na prezent komunijny.

Irena Kamińska-Radomska z "Projektu Lady" uczy, jak jeść banany [WIDEO]

Tym razem ekspertka wzięła na warsztat... banany. Jak się okazało, zdaniem byłej mentorki z "Projektu Lady" owoc nie powinien być jedzony bezpośrednio ze skórki. Ekspertka twierdzi, że banana powinno się konsumować nożem i widelcem, a nie "jak małpa".

– Już wspominałam, jak nie jeść lodów... A teraz powiem, jak nie jeść banana. Otóż nie jemy go, jak małpa... Banana powinno się zjeść nożem i widelcem z talerzyka – mówi na nagraniu Irena Kamińska-Radomska, demonstrując konsumpcję owocu. Pod postem mentorka dodała: "Oczywiście banana można też zjeść samym widelcem. W wypadku deserów ważna jest ich forma. Do niej dostosowuje się sztućce".

To wideo mocno zaskoczyło internautów, a forma jedzenia banana nie do końca spodobała się fanom ekspertki. W komentarzach żartowano, że jedzenie tego owocu nożem i widelcem jest... nienormalne.

"Gdybym zobaczyła, że ktoś je banana nożem i widelcem, to bym dzwoniła po pomoc medyczną"; "Czy tego banana obrać obieraczką, czy raczej jak małpa – rękoma?"; "Myślę, że to dostatecznie obrazuje absurd tych ustaleń. Powinno to się być uprzejmym człowiekiem. A całej reszty się nie powinno"; "Nie wierzę, że te filmiki są serio. Ktoś tu nas nieźle trolluje" – pisali w komentarzach internauci.

Mentorka o "lizaniu na ulicy". Pokazała, jakich lodów nie powinno się jeść

Niedawno Irena Kamińska-Radomska zaprezentowała wideo, na którym zdradziła, jakich lodów nie powinno się jeść na ulicy. W wideo wspomniała Francję i to, czym odróżnia się od reszty krajów.

– Nie wyobrażam sobie eleganckiej osoby, która zajada się takim oto lodem – mówi na filmiku ekspertka, prezentując topniejącego loda gałkowego w rożku. – Przecież to jest fatalne zachowanie, jeżeli ktoś kupuje sobie jakieś lody w rożku i co, i potem idzie ulicą albo pięknym parkiem łazienkowskim i... – kontynuowała, przerywając na chwile, by zademonstrować lizanie loda.

– We Francji właśnie to mi się podoba, że oni nigdy nie jedzą, gdzieś na ulicy, idąc, na zasadzie fast foodu – podsumowała Kamińska-Radomska.