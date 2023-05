Roxie Wegiel pokazała, jak ubrała się na maturę. Mentorka "Projektu Lady" nie wytrzymała

W tym roku maturę zdaje wiele młodych celebrytek m.in. córka Borysa Szyca – Sonia, córka Natalii Kukulskiej – Ania Dąbrówka oraz Roxie Węgiel. O tej ostatniej zrobiło się szczególnie głośno. Dlaczego? 18-letnia wokalistka oberwała od byłej gwiazdy "Projektu Lady". O to, co usłyszała na temat swojego maturalnego stroju.

Gwiazda "Projekt Lady" ostro skrytykowała maturalny strój Roxie Węgiel Fot. Instagram.com / @roxie_wegiel; VIPHOTO/EAST NEWS

Roksana Węgiel jest tegoroczną abiturientką. Ma za sobą już dwa egzaminy

Wielkie emocje wywołała kreacja, którą zdecydowała się przyodziać na matury

Pokazała się w swetrze z dekoltem w serek, białej koszuli i krótkiej spódniczce. Dobrała buty na koturnie i czarno-białe skarpetki

Wstrząśnięta takim modowym rozwiązaniem na tę okazję jest była gwiazda "Projektu Lady", Irena Kamińska-Radomska

Roksana Węgiel to jedna z najpopularniejszych artystek młodego pokolenia. Piosenkarka zadebiutowała w polskim show-biznesie, jeszcze będąc dzieckiem, a potem wygrała Eurowizję Junior, co skutecznie otworzyło jej drzwi do wielkiej kariery. Dziś Roxie jest dorosła i stawia na rozwijanie skrzydeł w branży muzycznej.

W rozmowie z naTemat wyznała, że póki co nie zamierza iść na studia, jednak nie wyklucza, że w przyszłości zdecyduje się na jakąś szkołę. To nie zmienia faktu, że przed tegorocznymi egzaminami nie próżnowała - łączyła promowanie nowego krążka "13+5" z "korkami z matmy" i innych przedmiotów.

I tak przyszedł maj, a wraz z nim matura. Przed przystąpieniem do pierwszego testu 18-latka opublikowała na Tik-Toku krótkie wideo. W tle słyszymy piosenkę Maty "100 dni do matury": "10 godzin do maturki, bejbe, co ma być, to będzie. Bałem się tego dnia od roku, ale dzisiaj czuję się nieźle. Mamo, tato, obiecuję, kiedyś się za szkołę wezmę, ale nie dziś".

Wielkie emocje wzbudził ubiór młodej artystki. Wybrała sweterek z dekoltem w serek, białą koszulę, której elementy wystawały właśnie spod swetra i krótką spódniczkę. Młodzieżowy look uzupełniła czarno-białymi skarpetkami i butami na koturnie. Maturalny strój Roxie nie spodobał się jednak mentorce z "Projektu Lady", Irenie Kamińskiej-Radomskiej.

W rozmowie z Pudelkiem ekspertka od dobrych manier ostro podsumowała decyzję piosenkarki. "Przyjrzałam się zdjęciom Roksany Węgiel, na których widać, jak zmierza na egzamin maturalny. Uważam, że jej strój był nieadekwatny do sytuacji. Nie chodzi przecież tylko o wyniki tego egzaminu, ale również o dojrzałość człowieka. Z mojej perspektywy, a nawet nie mojej, a etykiety, strój pani Węgiel był nieodpowiedni" – oznajmiła na wstępie.

"Spódniczka, o ile to była spódniczka, bo równie dobrze mogły to być krótkie szorty, powinna sięgać za kolana, ewentualnie minimalnie przed, tzn. 6 cm powyżej środka kolana. To jest absolutnie najkrótsza ze stosownych długości" – dodała.

Kamińska-Radomska zaproponowała alternatywę dla tej kreacji. "Oczywiście, kobieta w dniu matury może ubrać się w marynarkę i spódniczkę, ale również i wizytową sukienkę w granatowym kolorze. To byłby odpowiedni strój" – stwierdziła.

"W tym przypadku nie dość, że spódniczka była za krótka, to gdy przyjrzałam się zdjęciom, okazało się, że i dodatki były nie na miejscu. Sportowe buty i skarpetki nie były dobrym rozwiązaniem. Może to jest modne, ale matura to nie okazja, by tak się ubierać. Moim zdaniem Roksana Węgiel pokazała lekceważący stosunek do wydarzenia oraz osób, które brały w nim udział. Roksana, zdaje się, jest piosenkarką, jeżeli dobrze wiem" – oceniła.

Na koniec była gwiazda programu TVN wbiła szpileczkę 18-letniej wokalistce, odwołując się do jej pozycji w branży.

"I właśnie przez ten wzgląd, że pracuje w kulturze, powinna bardziej starać się, żeby do kultury pasować" – podsumowała.