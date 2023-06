B lisko 6 proc. ankietowanych Polaków przyznaje, że marsz 4 czerwca wpłynął na to, na kogo oddadzą głos w nadchodzących wyborach do Sejmu. Z kolei 92,3 proc. respondentów nie zmieniło zdania z powodu wielkiej manifestacji opozycji. Oto co jeszcze pokazuje nowy sondaż IBRiS dla "Wydarzeń" Polsatu.





Wzrost poparcia KO po marszu 4 czerwca. Traci Hołownia i PiS

Anna Dryjańska

