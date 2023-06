Tragedia na poznańskim osiedlu. Nie żyje 4-miesięczne niemowlę

Agnieszka Miastowska

W poniedziałek 12 czerwca na jednym z poznańskich osiedli pojawiły się liczne karetki i radiowozy. Okazuje się, że w bloku na osiedlu Bolesława Chrobrego doszło do tragedii. Zmarło tam 4-miesięczne niemowlę. Policja na razie nie chce stawiać hipotez, co do tego, co wydarzyło się w mieszkaniu.