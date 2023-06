Brat Elizeusz Janikowski zmarł w wieku 69 lat. Był jedynym konsekrowanym pustelnikiem w Polsce – przez ponad 20 lat mieszkał samotnie na górze Cierniak w Kotlinie Kłodzkiej. Przed śmiercią złożył śluby wieczyste. Odszedł wskutek ciężkiej choroby. Informację o śmierci pustelnika podała parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Czerwonej Wodzie.

Zmarł brat Elizeusz Janikowski. Był ostatnim pustelnikiem w Polsce Fot. Fot. Parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Czerwonej Wodzie

Zmarł ostatni polski pustelnik

Parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Czarnej Wodzie podała, że brat Elizeusz zmarł 10 czerwca w wieku 69 lat. Elizeusz Janikowski był ostatnim w Polsce mężczyzną, który oficjalnie został uznany przez Kościół za pustelnika. Od ponad 20 lat jego domem była pustelnia na Wzgórzu Cierniak, położonym 592 m n.p.m. w Kotlinie Kłodzkiej.

Całe swoje życie chciał poświęcić Bogu, ale z dala od prowadzenia działalności duszpasterskiej. Kontakty z ludźmi ograniczył do minimum, aby samodzielnie zanurzyć się w kontemplacji i modlitwie. Żył w zupełnie ascetycznych warunkach, co miało mu pozwolić na zjednanie z Bogiem. W jego niewielkiej chatce nie było dostępu do prądu, ani bieżącej wody. Kiedyś udzielił wywiadu portalowi swinica.gosc.pl, w którym zdradził, że "nie ma nawet radia, a wiadomości czerpie z chmur". – Wiedzę można zdobyć, żyjąc w ciszy – mówił w rozmowie z dziennikarzami.

Elizeusz Janikowski zmarł po przebyciu długiej choroby. Cztery tygodnie przed śmiercią, 12 maja w parafii Wniebowzięcia NMP w Czerwonej Wodzie, będąc w stanie terminalnym, złożył profesję wieczystą.

Według informacji przekazanych w mediach społecznościowych przez Diecezję Świdnicką pogrzeb brata Elizeusza Janikowskiego odbędzie się w środę 14 czerwca o godzinie 14:00 w Radochowie. Brat Elizeusz Janikowski był jedenastym pustelnikiem, który zamieszkiwał Wzgórzu Cierniak. Zanim jednak zaczął prowadzić życie ascety, w wieku 29 lat wstąpił do zgromadzenia albertynów. Kiedy je opuścił, na rok zatrzymał się w Krzeszowie. – Żyłem tam jakiś czas bez pożywienia. Nie czułem takiej potrzeby. Tylko wodę piłem. Dużo o jedzeniu nie myślę. Za to często karmię się słowem Bożym – mówił w rozmowie z portalem Gość.pl.

