Aż żal na to patrzeć... Arabowie powitali Michniewicza w kuriozalny sposób

Czesław Michniewicz znalazł nowego pracodawcę. Po polskiego szkoleniowca zgłosił się Abha Football Club z Arabii Saudyjskiej. Niestety, klub w koszmarny sposób zaprezentował swojego nowego trenera. Przedstawiciele Abha FC nawet źle zapisali nazwisko Michniewicza, a filmik z prezentacji... to trzeba zobaczyć na własne oczy.

Kuriozalnie kiepski powitanie Czesława Michniewicza w Abha Football Club. Fot. Abha Football Club

Czesław Michniewicz w nowym klubie. Fatalna prezentacja Polaka

Od 31 grudnia ubiegłego roku Czesław Michniewicz pozostawał na trenerskim bezrobociu po tym, jak Polski Związek Piłki Nożnej nie zdecydował się na przedłużenie umowy ze szkoleniowcem. Po ponad półrocznej przerwie Michniewicz znalazł nowego pracodawcę, po byłego selekcjonera sięgnął Abha Football Club z Arabii Saudyjskiej.

Liga saudyjska to wciąż egzotyczny kierunek zawodników i trenerów, tak więc każde przenosiny do Arabii osób z piłkarskiego środowiska powodują niemałe zamieszanie sieci. Nie inaczej było z samym Michniewiczem, jednak nie za sprawą tego, do jakiego klubu trafił Polak, a raczej jak go zaprezentowano.

PR-owcy Abha Football Club, aby przywitać swojego nowego trenera, stworzyli specjalną grafikę, na której przedstawili wybrane kluby, w jakich pracował Michniewicz. Niemal natychmiast w oczy rzuca błąd w zapisie nazwiska szkoleniowca. Saudyjczycy przedstawili Polaka jako "Czeslav Michnievic".

Nie mniejsze kontrowersje wzbudził wizerunek Michniewicza widniejący na grafice. Spora część internautów zauważyła, że były selekcjoner ma nieco "za ostre rysy twarzy".

Prezentacja Michniewicza w absurdalnym nagraniu

Błąd w nazwisku i "podrasowany" wizerunek Michniewicza to i tak nic w porównaniu do filmiku, którym Abha FC wita Polaka w Arabii Saudyjskiej. Na początku możemy dostrzec piękną panoramę Warszawy, czyli miasto, w którym jeszcze do niedawna jako selekcjoner reprezentacji pracował Michniewicz.

Następnie widzimy już sylwetkę trenera i tutaj coraz bardziej w oczy rzuca nam się pełna amatorka. Fragmenty wideo, na których widoczny jest Michniewicz, najpewniej pochodzą z kanału "Footruck" i przedstawiają trenera... spacerującego po mieście. Po krótkiej wizualizacji postanowiono umieścić dwie fotografie szkoleniowca zrobione podczas niedawnych mistrzostw świata.

"Całość wygląda tak, jakby zrobił to uczeń podstawówki na informatyce" – kpi jeden z internautów. "Dear friend. Ja być grafik z Polska. Ja wam robić grafikę. Wy złożyć mi oferta. Ja czekać" – napisał kolejny.