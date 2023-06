Trzaskowski zaskoczył nowym wpisem. Lewandowski u boku prezydenta Warszawy

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski był kilka dni temu w Hiszpanii. Odebrał tam z rąk króla Filipa VI nagrodę dla miasta, którym zarządza. Okazuje się jednak, że to nie było wszystko. Teraz włodarz stolicy Polski pochwalił się też spotkaniem z... Robertem Lewandowskim.

Rafał Trzaskowski pochwalił się zdjęciem z Robertem Lewandowskim. Fot. Rafał Trzaskowski/IG

Trzaskowski i Lewandowski spotkali się w Barcelonie

"Barcelona. Niedługo przed tym, jak odbierałem z rąk Króla Filipa VI nagrodę dla Warszawy. Wyjątkowy, bo ostatni mecz na Camp Nou takim, jakie znaliśmy do tej pory. Ostatni mecz w barwach FC Barcelona dwóch wielkich piłkarzy Jordiego Alby i Sergio Busquetsa. No i spotkanie z najlepszym napastnikiem na świecie. Dzięki, Robert Lewandowski!" – taki wpis dodał Rafał Trzaskowski na Instagramie.

I dodał: "Wszyscy w Barcelonie zachwyceni Lewym - jego profesjonalizmem, klasą i podejściem do ludzi. Trudno o lepszą wizytówkę Polski".

Co więcej, jak wspomniał Trzaskowski, we wtorek odebrał on nagrodę od hiszpańskiej organizacji Cercle d'Economia.

Ważna nagroda od Hiszpanów dla Trzaskowskiego

Wyróżnienie zostało przyznane za zaangażowanie prezydenta Warszawy, a także wszystkich warszawianek i warszawiaków na rzecz integracji europejskiej, wsparcia dla uchodźców czy wspieranie praw mniejszości i obronę praworządności w Polsce. Wręczył mu ją sam król Hiszpanii Filipa VI.

– Integracja europejska bardzo przypomina budowę demokratycznego, wolnego i odpornego miasta. Miasta, które stoi przy ludziach w ich codziennym życiu, niezależnie od ich wieku, płci, narodowości czy wyznania. Miasta, które pomaga tym, którzy potrzebują pomocy i pozostawia wolność tym, którzy chcą żyć po swojemu. W ten sposób budujemy naszą społeczność w Warszawie – przekazał w swoim wystąpieniu Trzaskowski, cytowany w informacji prasowej ratusza.

I podkreślił: – Widziałem tę potężną siłę społeczeństwa obywatelskiego 24 lutego 2022 r., kiedy rosyjska inwazja na Ukrainę wywołała największą falę migracji w powojennej historii Europy Środkowej.

Jak relacjonuje stołeczny ratusz, podczas wizyty w Barcelonie prezydent spotkał się też z uchodźczyniami z Ukrainy – Anną, Kateryną i Hanną. Do stolicy Katalonii każda z nich trafiła, przejeżdżając wcześniej przez Warszawę lub Budapeszt.

Dodajmy również, że Cercle d'Economia to organizacja założona w 1958 roku w Barcelonie przez grupę hiszpańskich biznesmenów, do której dołączyli inni profesorowie i biznesmeni. Obecnie to stowarzyszenie obywatelskie, które dąży do poprawy jakości debaty publicznej poprzez publikację niezależnych opinii na temat głównych wyzwań, które determinują postęp gospodarczy, społeczny i polityczny.