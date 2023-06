W styczniu tego roku w miejscowości Sikory-Pawłowięta doszło do śmiertelnego wypadku, w którym zginął działacz Polskiego Stronnictwa Ludowego Tomasz Jakacki. Prokuratura ujawniła ustalone przez nią przyczyny zdarzenia.

Zdjęcie jest ilustracją do treści. NewsLubuski/East News / Facebook.pl

Ujawniono przyczyny śmiertelnego wypadku, w którym zginął polityk PSL

Prokuratura przez blisko pięć miesięcy badała przyczyny śmiertelnego wypadku z udziałem porsche, do którego doszło na początku roku na trasie S8 w miejscowości Sikory-Pawłowięta, niewielkiej miejscowości koło Łomży.

O wyniku śledztwa poinformowała Prokuratura Rejonowa w Wysokiem Mazowieckiem. "Bezpośrednią przyczyną wypadku porsche, w którym zginęły trzy osoby, była nadmierna prędkość" – podano.

O ustaleniu przyczyn zderzenia porsche z samochodem ciężarowym mówił też Grzegorz Eryk Kryszpin, rzecznik prasowy prokuratury w Wysokiem Mazowieckiem:

– To była prędkość niebezpieczna i nadmierna, nawet jak na taką drogę, jaką poruszał się pojazd, czyli ekspresową, szybkiego ruchu – przekazał śledczy. – To ustalenie biegłego z zakresu ruchu drogowego, którego opinia wpłynęła do prokuratury – dodał.

Jak wykazała sekcja zwłok, wszystkie trzy osoby poruszające się porsche nie miały zapiętych pasów. W związku z tym, że bezpośredni sprawca wypadku poniósł śmierć, śledztwo oraz postępowanie karne zostanie umorzone. Kierowca poruszający się samochodem ciężarowym był trzeźwy i poruszał się zgodnie z przepisami.

Tragedia na S8. Wśród ofiar jest lokalny działacz PSL

O tragicznym wypadku pisaliśmy w naTemat już wcześniej. Do tragicznego wypadku doszło w niedzielę 29 stycznia około 5 rano.

Jak przekazali funkcjonariusze, którzy pracowali wówczas na miejscu wypadku, porsche wbiło się w tył pojazdu ciężarowego znajdującego się na tym samym pasie. W wyniku zderzenia trzy osoby podróżujące samochodem osobowym zginęły na miejscu.

Jeszcze tego samego dnia okazało się, że jedną z ofiar wypadku jest Tomasz Jakacki, działacz PSL. Jakacki był prezesem Polskiego Stronnictwa Ludowego w powiecie łomżyńskim oraz radnym gminy Śniadowo.