Bieg wyłącznie dla kobiet w Warszawie. Eobuwie.pl partnerem Irena Women’s Run

Eobuwie.pl wraz z marką ASICS zostali partnerami corocznej imprezy skupiającej biegające Panie. Irena Women’s Run to bieg na 5 km dedykowany wyłącznie kobietom, które organizatorzy chcą zachęcić do częstszej aktywności fizycznej, sprzyjającej poprawie samopoczucia zarówno fizycznego jak i psychicznego.

Fot. mat. prasowe

Według badania ASICS 2022 State of Mind Index kobiety, mimo wielu zmian społecznych, jakie toczą się na naszych oczach, nadal doświadczają wielu barier w codziennym życiu. Sport natomiast znajduje się ponad podziałami i powinien być dostępny dla każdego, bez względu na płeć, pozycję społeczną czy pochodzenie. Szczególnie, że badanie wyraźnie pokazuje, że kobiety czerpią ogromną przyjemność i satysfakcję z ćwiczeń fizycznych. Dystans 5km jest natomiast dystansem do pokonania dla większości kobiet, bez względu na poziom biegowego zaawansowania.

Marka ASICS, w ramach działań przygotowawczych, organizuje cztery dedykowane treningi dla wszystkich entuzjastów biegania. Odbywają się one w każdy wtorek (do 20 czerwca) o godz. 18:30 przy al. Tomasza Hopfera 2 (naprzeciwko wejścia do Łazienek Królewskich od strony słynnego podbiegu przy Agrykoli). Zajęcia prowadzi trenerka i członkini ASICS FrontRunner Poland, Weronika Zielińska. Ponadto, w dniu imprezy zawodniczki oraz kibice będą mieć możliwość przetestowania wybranych, biegowych modeli ASICS. Marka zapewni również koszulki dla wszystkich uczestniczek.

Eobuwie.pl, dla którego obuwie sportowe jest jednym z najlepiej rozwiniętych segmentów w portfolio, przygotowało dla wszystkich uczestniczek worki biegowe do przechowywania odzieży lub butów, a także voucher do wykorzystania w sklepie internetowym marki. Dodatkowo, w dniu biegu każdy chętny będzie mógł wykonać skan stopy na specjalnym urządzeniu udostępnionym prze eobuwie.pl- skanerze ezise.me. Wykonany skan, przypisany do konta w eobuwie.pl, ułatwi dobór odpowiedniego rozmiaru obuwia w trakcie przyszłych zakupów.

Patronką imprezy jest najwybitniejsza polska lekkoatletka – Irena Szewińska. Bieg odbędzie się w sobotę, 24 czerwca o godz. 9:00 na terenie Łazienek Królewskich w Warszawie. Trasa Irena Women’s Run będzie prowadzić przez najpiękniejsze zakątki Łazienek Królewskich.

Wszystkich chętnych zapraszamy do zapisywania się na bieg na stronie: REJESTRACJA NA BIEG IM. IRENY SZEWIŃSKIEJ 2023