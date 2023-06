Kuriozalne słowa premiera o zgonach ciężarnych. "Miały też miejsce w czasach rządów PO"

Dorota Kuźnik

W całej Polsce mają zostać zorganizowane marsze pod hasłem "Ani jednej więcej". To reakcja na kolejny przypadek śmierci ciężarnej kobiety. O komentarz w sprawie poproszono premiera Mateusza Morawieckiego. Z jednej strony przekonywał, że nie jest to kwestia, która powinna być traktowana jako narzędzie polityczne. Z drugiej wskazał, że do podobnych sytuacji dochodziło, gdy u władzy było ugrupowanie Donalda Tuska.