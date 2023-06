P otwierdzono, że wobec Tilla Lindemanna, wokalisty zespołu Rammstein, prokuratura w Berlinie podjęła działania śledcze. Rzeczniczka prokuratury ujawniła, że zarzuty przeciwko muzykowi to przymuszanie do czynności seksualnych oraz rozprowadzanie narkotyków. Co z koncertami grupy, które są zaplanowane w lipcu w Berlinie?





Wokalista zespołu Rammstein ma kłopoty. Berlińska prokuratura wszczęła śledztwo

Joanna Stawczyk

