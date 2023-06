Jej kreacje kocha Meghan Markle i inne gwiazdy. Co wiadomo o marce Gabrieli Hearst?

Nie ma wielu projektantów mody, którzy mówią głośniej o środowisku niż o ubraniach. Gabriela Hearst, która jest ulubioną projektantką gwiazd, a w tym Meghan Markle, prezentuje to, co jest nadal mniejszościowym trendem w modzie: jest świadoma swojego wpływu na środowisko i zdeterminowana, aby go zredukować. Co sprawia, że jej projekty urzekają znane nazwiska?

Ulubiona marka modowa Meghan Markle. Co wiadomo o Gabrieli Hearst? Fot. SplashNews.com/East News

Ulubiona marka modowa Meghan Markle. Co wiadomo o Gabrieli Hearst?

Gabriela Hearst, świadoma ekologicznie projektantka i była modelka, wychowała się w Urugwaju na ranczu owiec i bydła, które odziedziczyła i wykorzystuje do pozyskiwania wełny. Zaczynała od marki Candela, produkując koszulki z sitodrukiem na Brooklynie, a następnie rozszerzyła działalność na odzież i buty.

W 2015 roku w Nowym Jorku uruchomiła swoją luksusową markę pod swoim nazwiskiem, a w grudniu 2020 roku została mianowana dyrektor kreatywną Chloé.

Kryzys klimatyczny przeraża ją z powodu tego, co może oznaczać dla jej dzieci. "Czuję odpowiedzialność za opiekę, ponieważ świat nie jest nasz, tylko ich" – oznajmiła 46-letnia projektanta, która jakiś czas temu stwierdziła, że na swoim profilu będzie mówić nie tylko o modzie, ale też o energii termojądrowej - potencjalnie przełomowemu źródłu energii, które nie emituje dwutlenku węgla.

Donatella Versace zwykła mawiać "less is more" (tłum. mniej znaczy więcej), mając na myśli to, że w modzie bardziej chodzi o sensualność i nastawienie niż o same ubrania. Tymczasem zdaje się, że to marka Hearst naprawdę rozumie ideę "less is more", bo opiera się na idei "slow" i mniejszej produkcji.

W swojej pracy Hearst ceni tradycję bardziej niż szybko przemijające trendy. To jednak nie oznacza, że nie dąży do nowoczesnych rozwiązań. Wręcz przeciwnie, jej kreacje są znane z innowacyjności. Szczególnym zainteresowaniem cieszą się też torebki.

W swoich projektach ulubienica gwiazd wykorzystuje m.in. tkaninę antyradiacyjną, która chroni przed promieniowaniem emitowanym przez telefony komórkowe, ultracienką wełnę merynosową, czy lnianą tkaninę wzbogaconą aloesem o właściwościach nawilżających skórę. Proklimatyczna filozofia i postawa dyrektor kreatywnej domu mody Chloé przemawia m.in. do słynnej aktorki. Niedawno nawiązała współpracę z Angeliną Jolie (Atelier Jolie), której efekty będziemy mogli podziwiać w najbliższym czasie.

Marka Hearst, która oferuje ponadczasowe, jakościowe projekty, cieszy się sporym zainteresowaniem nie tylko wśród fanek mody, troszczących się o przyszłość planety.

Projektantka, która udowadnia, że luksus może iść w parze z etyką, jest ulubienicą znanych na całym świecie osobistości, gwiazd filmowych czy muzycznych.

Wśród osób noszących ubrania i akcesoria z kolekcji Gabrieli Hearst znajdują się m.in.: odtwórczyni roli Carrie Bradshaw z "Seksu w wielkim mieście", czyli Sarah Jessica Parker, Melania Trump, Księżniczka Eugenia, czy synowe króla Karola III, czyli Księżna Kate oraz Meghan Markle.

Gabriela Hearst miała również zaszczyt ubrać Pierwszą Damę USA, dr. Jill Biden, na ceremonię inauguracyjną w 2021 roku, co jeszcze bardziej podkreśla prestiż i klasę tej świadomej marki.