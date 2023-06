Czy w hotelach rozcieńczają drinki? Zaskakujący test pary podróżników

Czy w hotelach rozcieńczają drinki? To pytanie zadała sobie para podróżników. I postanowiła to sprawdzić podczas ich wizyty w Turcji.

Turyści w barze. Zdjęcie ilustracyjne. Fot. travelstock44/Travel Collection/East News

Para influencerów wybrała się do jednego z tureckich kurortów. Przy okazji sprawdzili, czy ich drinki mają wystarczającą ilość alkoholu i czy na pewno nie dolewa się do nich za dużo wody lub na przykład soku.

Podróżnicy sprawdzili, czy hotele rozwadniają drinki

"Czy hotele rozwadniają twoje drinki? Na pewno nie" – czytamy w poście pary podróżników "Cheap holiday expert" na Instagramie.

Para zaczęła od przetestowania ginu, który powinien zawierać 37,5 proc. alkoholu. Urządzenie wykazało, że ten, który oni mieli miał jedynie 33 proc. Potem sprawdzili jakość wódki. Tutaj też stężenie alkoholu było niższe.

Para na nagraniu mówi jednak, że pracownicy hotelu nie rozcieńczyli alkoholu, gdyż zrywali przy nich plomby z nowych butelek. – Nie wydaje mi się, żeby rozwodnili alkohol. To są uczciwi ludzie – słyszymy. Zapewne na stan alkoholu miała wpływ wysoka temperatura w miejscu w Turcji, gdzie była ta para podróżników.

Turcja to jeden z ulubionych kierunków wakacyjnych Polaków

Turcja to jeden z ulubionych kierunków wakacyjnych Polaków. Osoby, które wybierają się do Turcji na wakacje, nie muszą martwić się kupowaniem wiz ani załatwianiem paszportów. Obowiązek posiadania wizy – aczkolwiek dotyczy to pobytów do 90 dni w okresie półrocznym – zniesiono w marcu 2020 roku.

Natomiast od 19 kwietnia 2022 roku Polacy mogą podróżować do Turcji w celach turystycznych (i tranzytowych) bez paszportu, a jedynie z dowodem osobistym. Jednym warunkiem jest to, że taki wyjazd nie może trwać dłużej niż 90 dni w okresie 180-dniowym.

Podczas takiego pobytu w Turcji wystarczy nam ważny dowód osobisty, który uprawnia do przekroczenia granicy. Turyści powinni przy tym pamiętać o jednym ważnym przepisie, za którego naruszenie można nawet trafić do aresztu.

Według tureckiego prawa ludzie zawsze muszą mieć przy sobie dokument tożsamości ze zdjęciem, a na głównych ulicach tureckich miast znajdują się punkty kontrolne, gdzie policja sprawdza, czy stosujemy się do tego nakazu.

Co ciekawe, wysoka inflacja, która jest w Turcji, powoduje, że wakacje dla Polaków są w tym roku bardzo tanie. Portal Euronews Travel pisał niedawno o rankingu The Holiday Money Report, z którego wyszło, że przykładowo nadmorski kurort Marmaris w Turcji to jedno z najtańszych miejsce na wakacje w Europie.

Kurort zajął pierwsze miejsce w zeszłym roku, ale spadł na drugie miejsce w 2023 roku i to pomimo że lira turecka jest tańsza. Wynika to z faktu, że w Turcji wzrosła płaca minimalna, co spowodowało wzrost cen dla turystów.