Nie żyje żona Jana Kobuszewskiego. Hanna Zembrzuska długo chorowała

Nie żyje Hanna Zembrzuska. Informacja o odejściu wybitnej aktorki, a prywatnie wdowy po Janie Kobuszewskim, obiegła media 16 czerwca. Artystka długo chorowała. Miała 88 lat.

Hanna Zembrzuska nie żyje. fot. Mariusz Grzelak/REPORTER // Fot. Jan Bielecki/East News

Zmarła żona Kobuszewskiego

Jako pierwszy o śmierci Hanny Zembrzuskiej poinformował Wiktor Zborowski. "Odeszła dziś. Aktorka. Moja Ciocia. Żona ś.p. Janka Kobuszewskiego. Piękna Pani. Śpij Haneczko spokojnie" – napisał aktor.

Teatr Narodowy w Warszawie również zamieścił pożegnalny wpis. "Z żalem żegnamy Hannę Zembrzuską, aktorkę Teatru Narodowego w latach 1959–1969. Artystka zmarła 16 czerwca 2023 roku" – czytamy na oficjalnym profilu teatru na Facebooku.

Zembrzuska była żoną Kobuszewskiego przez kilkadziesiąt lat. Ich miłość przerwała w 2019 roku śmierć aktora.

Historia Zembrzuskiej i Kobuszewskiego

Poznali się na studiach. Szybko między nimi zaiskrzyło. Kiedy on skończył edukację na kierunku aktorskim, a ona jeszcze była studentką – wzięli ślub (1956 r.). Niedługo później doczekali się dziecka – córki Maryny.

Jan i Hanna byli ze sobą na dobre i na złe. Nawet gdy aktor w 2007 roku usłyszał straszną diagnozę – rak jelita grubego, żona była przy nim i wspierała go na duchu.

– Wiadomo, że miłość czyni cuda! Gdyby nie Hania, nie pokonałbym choroby. Wiele jej zawdzięczam. Była przy mnie w najcięższych chwilach, walczyła razem ze mną i lekarzami o moje życie – mówił później w wywiadach.

Dzięki szybkiej interwencji specjalistów udało mu się wyciszyć rozwój nowotworu. Jednak kiedy Kobuszewski przeszedł na emeryturę, to Zembrzuska zachorowała. Okazało się, że ma problemy z nerkami. Musiała przyjmować dializy.

Wtedy mąż zajmował się żoną. – Robię, co tylko mogę – zapewniał. Stan zdrowia artystki utrzymywał się na stabilnym poziomie. Za to w 2019 roku wróciła choroba Jana. Ukochana, która do końca przy nim czuwała, została wdową. – Miałam umrzeć pierwsza. Czuję się bez Janka byle jak – wyznała.

Kariera Zembrzuskiej

Wspomnijmy, że Hanna Zembrzuska urodziła się w Sofii, stolicy Bułgarii. Na studia przeprowadziła się do Warszawy. W 1957 roku ukończyła Wydział Aktorski PWST. Swój debiut jako aktorki miała kilka lat wcześniej.

Natomiast pierwszy raz na ekranach można było ją zobaczyć w filmie "Godziny nadziei". Później w latach 60. wystąpiła też w takich produkcjach jak: "Warszawska syrena", "Wolne miasto", "Wyrok", "Dotknięcie nocy" czy "Wniebowstąpienie".

Lubiła grywać na deskach teatrów warszawskich: Ateneum, Narodowego, Polskiego i Kwadrat, a także w łódzkim Teatrze Nowym. Zembrzuska oficjalnie karierę aktorską zakończyła w 2012 roku.